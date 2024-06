ANC quer Governo de Unidade Nacional para governar África do Sul

Em conferência de imprensa no final de uma reunião do Comité Nacional Executivo (NEC) realizada na noite de hoje, em Boksburg, arredores de Joanesburgo, o líder do partido no poder Cyril Ramaphosa, que é também Presidente da República, anunciou que o partido já manteve contactos com pelo menos cinco partidos.

"Já mantivemos discussões construtivas com vários partidos: os Combatentes pela Liberdade Económica (EFF), o Partido da Liberdade Inkata (IFP), a Aliança Democrática (DA), o Partido da Liberdade Nacional (NFP), e a Aliança Patriótica (PA)", anunciou.

Ramaphosa indicou que "um governo de unidade nacional é o mais viável, e eficaz para atender às expectativas de todos os sul-africanos neste momento" após as eleições mais contestadas dos últimos 30 anos na África do Sul.

"O Comité Nacional Executivo decidiu que o momento apela à cooperação multipartidária e colaboração multissetorial se quisermos ultrapassar os desafios severos que o nosso país enfrenta", frisou.

O ANC está no poder há 30 anos, mas perdeu a maioria absoluta nas eleições de 29 de maio, caindo de 57,50% (230 deputados), em 2019, para 40,18% dos votos nacionais elegendo apenas 159 mandatos na Assembleia Nacional de 400 lugares.