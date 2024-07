Assessores de campanha de Biden enviaram lista de perguntas a jornalistas

As entrevistas aconteceram em programas de rádio nos estados de Wisconsin e Pensilvânia, críticos para a eleição presidencial, e foram as primeiras após o debate de Biden no frente a frente com o rival Donald Trump, a 27 de junho, que tem gerado polémica e dúvidas quanto às suas capacidades para se manter na corrida à Casa Branca.Earl Ingram, um proeminente jornalista da CivicMedia no Wisconsin, contou à ABC News que os assessores de Biden lhe deram uma lista de cinco perguntas antes da entrevista, das quais fez quatro. Além de Ingram, outra emissora que entrevistou Biden, confirmou à CNN que também lhe foi enviada uma lista de perguntas para a entrevista., disseram responsáveis da campanha de Biden questionados, entretanto, pela ABC News.Também Ingram disse à ABC que não viu nada necessariamente errado nem se sentiu condicionado., disse.Na CNN, Andrea Lawful-Sanders, apresentadora do programa The Source, da WURD Radio, disse que os assessores de Biden lhe passaram uma lista de oito perguntas antes da entrevista e que ela as aprovou.Além disso, afirmou,A equipa de campanha de Biden recusa ter condicionado as entrevistas e esclarece que eram apenas sugestões.O grupo de congressistas e senadores democratas têm reuniões de emergência planeadas para os próximos dias para manter pressão sobre Joe Biden.

Recorde-se debate de 27 de junho expôs fragilidades físicas e mentais do chefe de Estado norte-americano, de 81 anos, o que levou vários membros do Partido Democrata a equacionar uma mudança de candidato às eleições presidenciais deste ano.





C/Lusa