Associação dos Ucranianos apresenta queixa à Proteção de Dados

A reclamação surge depois de centenas de imigrantes em Portugal terem recebido chamadas, em russo, com pedidos de informação sobre contas bancárias.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da associação explicou que quem faz as chamadas sabe o nome da pessoa proprietária do número de telemóvel e "apresenta-se como inspetor da Polícia Judiciária", mas fala em russo.



Pavlo Sadokha acrescenta que as vítimas desses telefonemas não têm nada em comum, além de serem de nacionalidade ou origem ucraniana, o que leva a comunidade a suspeitar de que alguns dados pessoais tenham sido violados ou roubados em massa.



O caso está entregue às autoridades portuguesas.