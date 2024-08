Ataque com faca na Alemanha faz pelo menos três mortos

Um homem esfaqueou de forma aleatória várias pessoas que participavam num festival na cidade de Solingen, na noite desta sexta-feira.







O porta-voz da polícia alemã confirmou que três pessoas foram mortas e quatro ficaram gravemente feridas, mas alertou que "os números podem mudar durante esta noite".



O autor do crime está em fuga e a polícia lançou uma caça ao homem, segundo avançam os meios de comunicação locais. O jornal Bild avança que a polícia está a tratar o caso como um ataque terrorista.









O principal objetivo é conseguir uma descrição do atacante, de forma a conseguirem capturá-lo.

A policía diz que as testemunhas estão em choque e com dificuldade em falar, mas adianta que há várias investigações a decorrer nesta altura.





As autoridades da cidade pediram que as pessoas deixassem a área e a polícia está a impor cordões de segurança.



As equipas de emergência no local estão a dar assistência aos feridos, segundo relatam os meios de comunicação locais.





O ataque ocorreu durante o festival que assinala o 650º aniversário da cidade de Solingen, localizada na região administrativa de Düsseldorf, no Estado da Renânia do Norte-Vestfália. Eram esperados 80 mil visitantes durante os três dias de festival, que foi cancelado.







Numa nota publicada no Facebook, o presidente da Câmara de Solingen, Tim Kurzbach, disse que a cidade está “em estado de choque, horror e grande tristeza”.







“Todos queríamos comemorar juntos o aniversário da nossa cidade e agora temos que lamentar mortes e feridos. O meu coração está partido por saber que houve um ataque à nossa cidade. Tenho lágrimas nos olhos quando penso naqueles que perdemos. Rezo por todos os que ainda lutam pelas suas vidas”, acrescentou.