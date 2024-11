Ataque russo em Zaporizhia faz oito mortos e 42 feridos

Foto: Nina Liashonok - Reuters

Entre os feridos estão um bebé de quatro meses e duas crianças de um e 10 anos.



As tropas russas lançaram cinco mísseis e bombas guiadas sobre a cidade. Atingiram um hospital oncológico e destruíram habitações.



Já esta noite um outro ataque com um drone na região de Odessa fez um morto e nove feridos.



Esta ofensiva atingiu também casas e uma escola.



A Rússia tem intensificado os ataques aéreo. Também na última noite, no bombardeamento de Kharkiv, 25 pessoas ficaram feridas.