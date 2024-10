Atividade económica nos EUA estabiliza mas há falta de habitação acessível

No Livro Bege, divulgado hoje, refere-se que "no geral, a atividade económica pouco mudou em quase todos os distritos desde o início de setembro, embora dois distritos tenham relatado um crescimento modesto".

Quanto à habitação, os responsáveis da Fed notaram que a "atividade do mercado imobiliário manteve-se", mas "a incerteza sobre a evolução das taxas hipotecárias deixou alguns compradores à margem e a falta de habitação a preços acessíveis continuou a ser um problema persistente em muitas comunidades".

Na avaliação da economia nacional, a Fed indicou ainda que se verificou um declínio na atividade industrial, enquanto a atividade no setor bancário foi "geralmente estável ou ligeiramente ascendente, e a procura por empréstimos foi mista, com alguns distritos a observar uma melhoria na perspetiva devido ao declínio nas taxas de juros".

No que diz respeito ao consumo, "os relatórios sobre gastos do consumidor foram mistos, com alguns distritos a observar mudanças na composição das compras, principalmente em direção a alternativas menos caras".

Sobre a inflação, esta "continuou a moderar-se, tendo os preços de venda aumentado a um ritmo ligeiro ou modesto na maioria dos distritos".

"Ainda assim, os preços de alguns produtos alimentares, como os ovos e os laticínios, aumentaram de forma mais acentuada", nota a Fed, enquanto "os preços das casas subiram em muitos distritos, e as rendas permaneceram estáveis ou caíram ligeiramente".

"Muitos distritos notaram uma crescente sensibilidade aos preços entre os consumidores", destacou a Fed, sendo que os preços de produção também aumentaram.

O Livro Bege é uma publicação do regulador norte-americano que analisa as condições económicas atuais nos 12 distritos em que a Fed divide os Estados Unidos, com base em informações qualitativas recolhidas por cada um.