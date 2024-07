Ativistas atacam local de trabalho da linha da alta velocidade em Itália

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, o ataque foi feito pelo grupo de ativistas "no TAV" em vários pontos diferentes, com o arremesso de fogos de artifício e sinalizadores contra a polícia.

Alguns dos manifestantes invadiram a estrada próxima de Frejus, interrompendo o trânsito no troço entre Susa e Bardonecchia.

A ANSA recordou que Roma e Paris prometeram completar a linha do TAV que liga Turim a Lyon, apesar dos protestos, que já duram há vários anos e são muitas vezes violentos, devido ao impacto ambiental da obra.