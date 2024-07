Autoridades turcas detêm suspeito de atentado de hoje em Moscovo

"Detido em Bodrum um terrorista que realizou um atentado à bomba na Rússia", anunciou o ministro da Administração Interna turco, Ali Yerlikaya, nas redes sociais.

Yerlikaya especificou que às 10h30 locais (08:30 de Lisboa) a Interpol Rússia contactou as autoridades turcas para comunicar a chegada a Bodrum do cidadão russo Evgenii Serebriakov, num voo proveniente de Moscovo.

A Turquia confirmou que o suspeito entrou no país através do aeroporto de Bodrum e que não constava das listas de procurados da Interpol ou dos registos nacionais.

Graças a uma operação coordenada entre os dois países, a polícia turca conseguiu prender Serebriakov, acrescentou o ministro.

Na sua publicação nas redes sociais, o governante também publicou um pequeno vídeo que mostra agentes à paisana a disparar contra um carro branco e seguidamente a imobilizar um homem no chão.

O atentado ocorreu esta manhã em Moscovo quando um casal tentava sentar-se no seu carro num parque de estacionamento no norte da cidade e o veículo explodiu.

Homem e mulher ficaram feridos e foram transportados para o hospital.

As autoridades russas informaram que o explosivo, com uma potência equivalente a cerca de 500 gramas de TNT, foi previamente colocado debaixo do banco do condutor.

Embora as vítimas não tenham sido identificadas publicamente, a agência de notícias russa Interfax afirma que o proprietário do carro é um coronel encarregado de um dos departamentos do Estado-Maior russo.