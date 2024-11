Biden e Harris aparecem juntos pela primeira vez desde vitória de Trump

Biden prestou honras ao serviço e ao sacrifício dos veteranos militares dos EUA e das suas famílias, durante aquela que foi a sua última vez a discursar no anfiteatro memorial do cemitério nacional na qualidade de comandante-chefe das Forças Armadas dos EUA.

"Foi a maior honra da minha vida liderar-vos, servir-vos, cuidar de vós, defender-vos, tal como vocês nos defenderam, geração após geração, após geração. (...) Vocês são a maior força de combate, e isto não é um exagero, a melhor força de combate da história do mundo", disse Biden.

O Presidente aproveitou para anunciar que o Departamento de Assuntos de Veteranos está a expandir os tipos de cancro abrangidos por uma legislação para alargar os serviços de saúde para veteranos.

Biden iniciou o seu breve discurso afirmando que a "obrigação verdadeiramente sagrada" do país é preparar aqueles que envia para situações de perigo e cuidar deles quando regressam a casa, ou não.

O filho de Biden, Beau, serviu na Guarda Nacional do Exército de Delaware e foi destacado para o Iraque em 2008 durante cerca de um ano, tendo morrido de cancro no cérebro em 2015, aos 46 anos.

Biden e Harris, acompanhados pelo secretário dos Assuntos dos Veteranos, Denis McDonough, exibiram expressões solenes no rosto ao aproximarem-se do túmulo do soldado desconhecido.

Antes da cerimónia, o Presidente e a primeira-dama, Jill Biden, receberam veteranos e membros da comunidade militar na Casa Branca, antes de o casal, acompanhado por Harris e pelo marido, Doug Emhoff, partirem para o cemitério do outro lado do rio Potomac, vindos de Washington.

Foi a primeira vez que Biden e Harris foram vistos juntos em público desde que a vice-Presidente perdeu as eleições da semana passada para o ex-Presidente republicano Donald Trump.