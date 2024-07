Biden fará nova declaração sobre tentativa de assassínio de Trump

A reunião com os chefes do FBI e dos serviços de proteção oficial teve lugar na sala de crise da Casa Branca e contou com a presença da vice-presidente, Kamala Harris, e de vários responsáveis ligados à segurança e justiça, segundo um comunicado.

A Casa Branca anunciou também que Biden, que já fez uma declaração no sábado à noite (hora local) sobre o ocorrido, voltará a falar de novo às 13:30 locais (18:30 em Lisboa), num discurso que será transmitido pela televisão.

O ex-Presidente Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassínio no sábado à noite, durante um comício da sua campanha para a Casa Branca, o que suscitou a condenação generalizada dos líderes mundiais.

Atingido a tiro numa orelha, o ex-Presidente foi retirado do palco onde decorria o seu último comício antes da convenção do Partido Republicano, onde será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

Na sequência do atentado, duas pessoas morreram, incluindo o alegado atirador, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas.

O FBI identificou o atirador como Thomas Mathiew Crooks, de 20 anos.