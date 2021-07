Boris Johnson. Autores de insultos racistas proibidos de entrar nos estádios

A decisão surge na sequência do dilúvio de insultos dos últimos dias contra três jogadores da seleção inglesa de futebol que falharam a marcação de grandes penalidades na final do Euro2020, o que deu a vitória à rival italiana, domingo passado.







"Condeno veementemente os insultos racistas que testemunhámos na noite de domingo", afirmou o primeiro-ministro.







“O que estamos a fazer hoje é tomar medidas práticas para garantir mudanças no regime de proibição de entrada no estádio, de modo a que, se alguém for culpado de insultos racistas contra jogadores, online, então não poderá ir ao jogo”, explicou.







Não podem existir desculpas", disse Boris Johnson. O regime de proibição de entrada nos estádios de futebol foi criado em 1989 para impedir hoologans ingleses identificados de causar problemas nos jogos ou nas suas imediações, a nível doméstico ou no estrangeiro. A gestão das interdições cabe à Autoridade para as Ordens de Interdição no Futebol.







A vice-ministra da Administração Interna, que tutela a Autoridade para as Ordens de Interdição, reconheceu que vai ser “complexo” aplicar a nova lei para calar os trolls racistas, muitos dos quais publicam a partir de outros países.





“Contudo, desejamos muito trabalhar com os clubes de futebol e outros, para garantir que estas disposições têm o alcance que todos nós queremos que possuam”, afirmou Victoria Atkins no Parlamento britânico.





A polícia de Grande Manchester, no nordeste de Inglaterra, anunciou a detenção de um homem de 37 anos por suspeita de crime ao abrigo da Lei de Comunicações Dolosas, devido a publicações nas redes sociais contra os jogadores da seleção dos “Três Leões”.





O autor suspeito dos insultos incorre numa pena máxima de dois anos de cadeia ou uma multa cujo limite fica à discrição do tribunal.

Multas até 10% dos lucros para as redes sociais



O Governo britânico está sob pressão para tomar medidas contra o problema do racismo e a ser criticado por não ter condenado de imediato os apupos e assobios dos fãs ingleses nos primeiros jogos do campeonato europeu, que marcaram os momentos em que os jogadores da sua seleção ajoelharam, simbolicamente, contra o racismo. Uma petição online a pedir a exclusão dos jogos por toda a vida para os culpados de insultos racistas, online ou offline, conseguiu desde o lançamento, segunda-feira, um milhão de assinaturas.

O primeiro-ministro reuniu-se terça-feira com representantes das principais redes sociais - Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat e Instagram - naquilo que descreveu como um esforço concertado para resolver o problema.





“A menos que eliminem o ódio e o racismo das suas plataformas irão pagar multas até 10 por cento dos seus lucros globais e todos sabemos que têm a tecnologia para o fazer”, disse Johnson, numa referência ao seu projeto-lei sobre “danos online”.





A oposição tem criticado a brandura das medidas, que diz serem parcas e tardias, ao mesmo tempo que lembram o próprio historial de comentários do primeiro-ministro britânico nos seus tempos de colunista nos jornais, depreciativos de africanos e de mulheres muçulmanas.





Boris Johnson afirma que os seus comentários foram “tirados de contexto”.