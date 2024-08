Um problema mecânico no avião onde seguia Donald Trump obrigou a alterar a rota e fazer uma aterragem de emergência, no aeroporto de Billing, no Estado de Montana.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Trump estava a caminho de Bozeman, no estado de Montana, onde iria participar num comício, quando uma questão mecânica obrigou o aparelho a divergir para cerca de 230 quilómetros do destino.



O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos continuou a viagem, depois da aterragem de emergência, mas fê-lo num jato privado.