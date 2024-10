Candidatos de Bolsonaro e Lula na segunda volta das eleições em São Paulo

Na maior cidade da América Latina, com uma população ligeiramente superior a Portugal, cerca de 30 mil votos separaram Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Guilherme Boulos, deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), no final da primeira volta.

Em terceiro lugar, ficou o influenciador e ex-"coach" Pablo Marçal, que, sem o apoio de Bolsonaro, conseguiu dividir a extrema-direita na capital paulista.

Pablo Marçal conseguiu 28,14% dos votos, ficando muito próximo dos 29,06% de Guilherme Boulos e dos 29,49% do atual prefeito da cidade, quando estavam contados 99,52% dos votos, indicou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já decretou a realização da segunda volta.

A quarta classificada, Tabata Amaral com quase 10% dos votos, já anunciou que vai apoiar Guilherme Boulos na segunda volta: "Vou votar em Guilherme Boulos. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto num projeto liderado por Ricardo Nunes", disse.

Dois filhos de Bolsonaro eleitos vereadores



Carlos e Jair Renan Bolsonaro, dois dos filhos do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foram eleitos no domingo vereadores nas câmaras municipais do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú, respetivamente.



Carlos Bolsonaro foi o candidato mais votado no Rio de Janeiro, com mais de 130 mil votos, e vai assumir um sétimo mandato como vereador da capital fluminense, com 100% dos votos apurados, de acordo com os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Renovou assim o mandato, apesar dos problemas com a justiça brasileira. Carlos Bolsonaro está a ser investigado em vários casos, incluindo um por participar numa alegada rede de espionagem ilegal que monitorizou adversários políticos e aliados durante o Governo do pai (2019-2022).



Jair Renan Bolsonaro vai exercer o primeiro mandato na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina (sul), onde obteve cerca de 3.000 votos, sendo também o mais votado dos candidatos a vereador na localidade.



Tal como o irmão, também tem processos pendentes na justiça, que o investiga por fraude e lavagem de dinheiro em operações para obtenção de empréstimos bancários.