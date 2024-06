Caos em Nairobi. Vários mortos durante manifestação contra aumento dos impostos

Centenas de manifestantes saíram à rua na capital do Quénia para a terceira manifestação em oito dias por um movimento apelidado de "Ocupar o Parlamento", que se opõe ao projeto de orçamento 2024-25 e aos novos impostos previstos no documento.A polícia abriu fogo contra os manifestantes, provocando pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos.

“Pelo menos cinco pessoas foram mortas a tiro. Trinta e uma ficaram feridas”, anunciaram várias ONG em comunicado, incluindo a Amnistia Internacional no Quénia. Indicam ainda que registaram, nas últimas 24 horas, 21 casos de sequestros de pessoas por “agentes fardados ou à paisana”.



A polícia acabou por conseguir expulsar os manifestantes do prédio, que deixaram um rasto de destruição em diferentes salas do Parlamento. A algumas centenas de metros da Assembleia, a polícia estava a usar um canhão de água para apagar um incêndio nos escritórios do governador de Nairobi.Segundo o presidente do Conselho de Defesa, Aden Duale, os protestos estão a provocar “a destruição e violação de infraestruturas críticas”.

Presidente promete firmeza contra “anarquia”

Num discurso ao país, o presidente William Ruto condenou o "ataque sem precedentes à democracia" e comprometeu-se a reprimir firmemente "a violência e a anarquia".







Ruto classificou os protestos como “acontecimentos traiçoeiros”, afirmando que foram “infiltrados e desviados por criminosos organizados”.

“Garanto à nação que o governo mobilizou todos os recursos à disposição do país para garantir que uma situação desta natureza não se repita, a qualquer custo”, anunciou.





Ruto reafirmou a intenção de "conversar" com os jovens que estiveram na origem dos protestos, frisando, contudo, que não tolerará qualquer "ameaça" que implique "um perigo existencial" para o Quénia.



Ocidente condena violência e apela à moderação

Os Estados Unidos e vários países europeus, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, mostraram-se “fortemente preocupados” com a violência que se vive no Quénia.“Os Estados Unidos estão a acompanhar de perto a situação em Nairobi”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

A ativista queniana Auma Obama, irmã do ex-presidente dos EUA Barack Obama, estava entre os manifestantes. Auma Obama prestava declarações à CNN quando foi vítima do gás lacrimogéneo, que a cegou temporariamente.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à contenção por parte da polícia e das forças de segurança e pediu que os protestos sejam pacíficos.

O que motivou os protestos?

A 18 de junho, o governo anunciou que retirava a maior parte das medidas, mas os manifestantes prosseguiram o seu protesto, exigindo a retirada da totalidade do texto.Para os manifestantes, esta é uma manobra do governo, que tenciona compensar a retirada de certas medidas fiscais com outras, nomeadamente um aumento de 50% do imposto sobre os combustíveis.O Quénia, um país da África Oriental com uma população de cerca de 52 milhões de habitantes, é uma potência económica na região.A lei financeira em causa visa arrecadar mais 2,7 mil milhões de dólares em impostos como parte de um esforço para aliviar a pesada carga de dívida do Quénia, com os pagamentos de juros a consumirem 37% das receitas anuais.O líder da oposição queniana, Raila Odinga, apelou ao fim imediato da violência e à retirada da controversa lei financeira, “abrindo caminho para um novo começo e diálogo”.

c/agências