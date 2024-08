China acusa barco das Filipinas de ter provocado choque marítimo

Dois navios da guarda costeira filipina entraram em águas próximas do banco de areia, ignoraram o aviso da guarda costeira chinesa e "colidiram deliberadamente" com um dos barcos chineses disse a guarda costeira chinesa, em comunicado.



O governo filipino denunciou, porém, manobras “ilegais e agressivas” dos navios da guarda costeira chinesa, perto do atol disputado nas ilhas Spratly, onde o Vietname e Taiwan também têm reivindicações sobrepostas.



As duas colisões ocorreram contra embarcações filipinas que tinham como missão entregar mantimentos ao pessoal estacionado nas ilhas Patagonian e Lawak, controladas por Manila e reivindicadas por Pequim, de acordo com um comunicado do Conselho Nacional para o Mar das Filipinas Ocidental (como Manila designa o Mar do Sul da China).



Uma das colisões causou um buraco de cerca de 12 centímetros de diâmetro no convés do navio filipino Cape Engaño, quando este navegava a cerca de 23 milhas náuticas (45,5 quilómetros) a sudeste do Atol Sabina, informou o comunicado, acompanhado de fotografias dos danos.



Minutos depois desta colisão e em águas próximas, outro navio chinês abalroou “duas vezes” outra embarcação filipina, identificada como BRP Bagacay, que acabou por sofrer “danos estruturais menores”.



O Atol Sabina, que se situa a cerca de 140 quilómetros a oeste da província insular de Palawan, oeste das Filipinas, tornou-se um novo ponto de inflamação nas disputas territoriais entre China e Filipinas.