China "chocada" com atentado em Nova Orleães e envia condolências

Na quarta-feira, um antigo soldado norte-americano abalroou com o seu carro uma multidão no bairro turístico francês de Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos, no auge das festividades do Ano Novo.

Depois de atropelar, matar e ferir dezenas de transeuntes, o homem foi morto num tiroteio com a polícia.

O suspeito do ataque foi identificado pela polícia federal e pelo FBI como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, "cidadão norte-americano do Texas" e antigo militar do exército.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o suspeito "publicou vídeos nas redes sociais que indicam que se inspirou no Estado Islâmico".

"Estamos chocados com este incidente violento, prestamos homenagem às vítimas e enviamos os nossos pensamentos às famílias em luto e aos feridos", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa conferência de imprensa regular, em Pequim.

"A China opõe-se firmemente a qualquer ato de violência ou de terrorismo que vise civis", acrescentou.

Mao Ning disse ainda que entre as vítimas não se encontrava nenhum cidadão chinês.