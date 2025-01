China diz que nunca interferiu na gestão do Canal do Panamá

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, disse em conferência de imprensa que "a soberania e a independência do Panamá não são negociáveis".

"O canal não está sujeito ao controlo direto ou indireto de nenhuma grande potência", afirmou Mao.

"A China não participou na gestão e no funcionamento do canal, nunca interferiu nos seus assuntos e sempre respeitou a soberania do Panamá sobre o canal", acrescentou, salientando que a China "reconhece o canal como uma via navegável permanentemente neutra para o tráfego internacional".

A porta-voz disse ainda que a China apoia as declarações do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, que defendeu que o canal "é e continuará a ser do Panamá" e que a sua administração continuará a estar sob controlo panamiano "com respeito pela sua neutralidade permanente".

Na passada segunda-feira, Trump disse no seu discurso de tomada de posse que "a China está a operar o Canal do Panamá".

"Mas nós não o demos à China. Demos ao Panamá e vamos recuperá-lo", avisou o líder republicano.

Para além da alegada presença da China na via navegável, Trump alegou que os navios norte-americanos pagam uma portagem elevada e não são tratados "de forma justa", alegações que também têm sido negadas pelo governo panamiano desde dezembro passado.