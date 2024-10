China investiga editor do romance "O Problema dos Três Corpos"

A investigação a Yao, atualmente diretor e chefe de redação adjunto da revista Sichuan Science Fiction World Magazine, foi anunciada pela Comissão Provincial de Inspeção Disciplinar de Sichuan (sudoeste), na conta oficial na rede social WeChat.

O processo é supervisionado pela Comissão de Supervisão da cidade de Luzhou, com a participação de uma equipa disciplinar provincial, noticiou a imprensa local.

Nascido em maio de 1966 em Yichun, no nordeste da província de Heilongjiang, Yao foi chefe de redação adjunto da Science Fiction World entre 2005 e 2018, antes de assumir o cargo atual.

A revista, fundada em 1979, é considerada o centro da ficção científica chinesa e deu origem a vários escritores aclamados.

Além da influência em obras como "Heaven`s Will" e "Escape from the Mother Universe", Yao foi presidente da Science Fiction World Convention 2023, em Chengdu, capital da província de Sichuan.

Yao criou o Prémio Nebula chinês e conquistou o Prémio de Ouro para Melhor Editor.

O romance de Liu Cixin "O Problema dos três Corpos", aclamado internacionalmente, impulsionou a ficção científica chinesa para a cena mundial e valeu-lhe o Prémio Hugo, o primeiro para um autor asiático.

A célebre história de ficção científica chinesa não só foi recentemente objeto de notícias pela sua qualidade literária, como também esteve envolvida num processo judicial de grande visibilidade.

Xu Yao, um antigo executivo da Yoozoo Games, foi condenado à morte em março passado por ter assassinado Lin Qi, o presidente da empresa e produtor da trilogia "O Problema dos três Corpos" para a plataforma Netflix.

Lin adquiriu os direitos da trilogia para a Netflix, cujo lançamento foi realizado em 21 de março.