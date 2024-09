China vai continuar a abordar relação com Pyongyang de perspetiva estratégica

Xi Jinping garantiu que Pequim "vai continuar a acarinhar e a abordar as relações entre a China e a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] numa perspetiva estratégica e de longo prazo", de acordo com uma carta enviada ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, na qual o Presidente chinês expressou "sinceras felicitações" ao Partido dos Trabalhadores, ao governo e ao povo norte-coreano pelo aniversário.

O líder chinês assegurou que a China "está disposta a aprofundar a comunicação estratégica e a reforçar a coordenação e a cooperação" com o país vizinho e lembrou que 2024 é o "ano da amizade" sino-norte-coreana, uma vez que em outubro se assinala o 75.º aniversário do estabelecimento de relações bilaterais, de acordo com a mesma carta difundida pela imprensa estatal da Coreia do Norte.

A imprensa norte-coreana não mencionou o aniversário da assinatura do tratado de amizade de 1961 com a China, em julho passado, nem anunciou preparativos para o dia 06 de outubro, o 75.º aniversário do início das relações diplomáticas, o que sugere um esfriamento das relações entre Pequim e Pyongyang.

Isto surge numa altura em que o regime de Kim Jong-un reforçou fortemente a cooperação militar com a Rússia, o que pode ter suscitado apreensões do lado chinês.

Kim recebeu também uma carta do Presidente russo, Vladimir Putin, por ocasião do dia da fundação da Coreia do Norte.

Putin afirmou que as relações com Pyongyang atingiram um novo nível e que a prova disso é a cimeira que realizou na capital norte-coreana, com Kim, em junho, no final da qual os dois assinaram um novo tratado de parceria estratégica que prevê a assistência mútua em caso de ataque militar.