Congressistas democratas hispânicos juntam-se a Harris

O líder da minoria democrata na Câmara de Representantes do Congresso, Pete Aguilar, elogiou hoje a "decisão patriótica de Biden" de se retirar da corrida, e assegurou o seu apoio à sua vice-presidente, Kamala Harris.

"Kamala Harris será a próxima Presidente dos Estados Unidos. Prometo o meu total apoio para garantir a sua vitória em novembro", disse a também congressista hispânica Alexandria Ocasio-Cortez, na rede social X.

"Agora, mais do que nunca, é crucial que o nosso partido e o nosso país se unam rapidamente para derrotar Donald Trump e a ameaça à democracia norte-americana. Vamos trabalhar", acrescentou a congressista.

Da mesma forma, o congressista nova-iorquino Adriano Espaillat manifestou o seu apoio a Harris numa declaração em que defende que o "país deve unir-se em torno dela".

Também a líder do grupo hispânico no Congresso, Nanette Barragán, expressou a sua gratidão a Biden e Harris, em nome dos latinos dos EUA.

"Apoio Kamala Harris como a nossa candidata democrata e trabalharei incansavelmente para garantir que seja eleita a nossa próxima Presidente em novembro", disse Barragán na rede social X.

De igual modo, a congressista Linda Sánchez, presidente do setor de campanha do grupo hispânico no Congresso, tornou público numa declaração o seu apoio a Harris.

"Há muito trabalho a ser feito e os riscos não podiam ser maiores. Não se enganem, os latinos de todo o país serão os mais afetados pelas consequências de uma segunda presidência de Trump, tal como foram no passado", argumentou Sánchez, num comunicado.

Outros representantes latinos da Câmara de Representantes que se juntaram a Harris são Verónica Escobar, Joaquín Castro, Rubén Gallego, Robert García e Sylvia García.

No entanto, tal como o antigo presidente Barack Obama (2009-2017), houve alguns entre os hispânicos que, pelo menos por enquanto, não manifestaram o seu apoio a Harris.

É o caso do veterano congressista do Illinois, Jesús `Chuy` García, que na sexta-feira, juntamente com outros três congressistas, pediu a Biden que se afastasse.

Entre os senadores hispânicos que demonstraram apoio a Harris estão Alex Padilla (Califórnia) e Catherine Cortez Masto (Nevada), que disseram que a vice-presidente tem experiência suficiente e um historial comprovado para ser a próxima inquilina da Casa Branca.