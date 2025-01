Congresso dos EUA aprova lei de Trump que permite deter imigrantes suspeitos

A aprovação da Lei Laken Riley, que recebeu o nome de uma estudante de enfermagem da Geórgia que foi assassinada no ano passado por um venezuelano, contou com algum apoio bipartidário, num Congresso que rapidamente alinhou com os planos do republicado para a repressão da imigração ilegal, noticiou a agência Associated Press (AP).

A iniciativa foi hoje aprovada na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) com 262 votos a favor, incluindo os da bancada republicana mais 46 parlamentares do Partido Democrata, e 156 votos contra.