Congresso norte-americano certifica vitória de Donald Trump

Quatro anos após a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump, após a vitória do então candidato democrata, Joe Biden, a contagem dos votos do Colégio Eleitoral decorreu sem precalços.







Coube à vice-presidente cessante Kamala Harris, que presidiu ao processo como presidente do Senado, anunciar a certificação da contagem. Os candidatos republicanos Donald Trump e J.D. Vance venceram a eleição com 312 votos contra 226 votos dos candidatos democratas Kamala Haris e Tim Walz.





A tomada de posse de Donald Trump está marcada para 20 de janeiro.