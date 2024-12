Corina Machado em entrevista à RTP. "O regime nunca esteve tão fragilizado"

Foto: Gaby Oraa - Reuters

Em entrevista à RTP, a líder da oposição venezuelana diz que o regime de Nicolás Maduro nunca esteve tão fragilizado e que este é o momento para mudar o rumo do país.



A viver na clandestinidade desde as eleições de 28 de julho, Maria Corina Machado diz que continua na Venezuela apesar de todas as ameaças que tem sofrido.



A líder da oposição venezuelana recebeu, com Edmundo González, o Prémio Sakharov, entregue pelo Parlamento Europeu.



