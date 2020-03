Covid 19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação à escala internacional do novo coronavírus.

9h04 - A situação na China



A China não registou, pelo terceiro dia consecutivo, novas infeções locais elo novo coronavírus, embora o número de casos importados continue a aumentar, com 41 registos nas últimas 24 horas.



Segundo a Comissão de Saúde da China, até ao início do dia de hoje (16h00 de sexta-feira em Lisboa) foram registados um aumento dos casos importados, com 41 infeções, e sete mortes, todas na província de Hubei e seis na sua capital, Wuhan, o foco da pandemia.



O número de casos graves foi reduzido em 173, enquanto 590 pacientes tiveram alta dos hospitai. Há 36 novos casos suspeitos do vírus que ainda não estão confirmados.



O número total de casos confirmados em todo o país aumentou para 81.008 e o número de mortes para 3.255, enquanto 71.740 doentes tiveram alta desde o início do surto.



8h26 - EUA aplicam travão aos Jogos Olímpicos



O Comité Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos não enviarão atletas aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 se não receberem das autoridades correspondentes a mais completa segurança para a saúde dos participantes.



O anúncio coube à diretora executiva do comité, Sarah Hirshland, que comunicou a posição dos Estados Unidos, através de uma teleconferência, numa resposta à situação de pandemia causada pelo coronavírus que afeta todo o desporto mundial.



"A decisão sobre os Jogos não depende de nós. Cabe à Organização Mundial da Saúde, ao governo japonês e ao Comité Olímpico Internacional", disse Hirshland.



8h20 - Quarentena de 20 dias na Colômbia



O Presidente da Colômbia anunciou que o país entrará numa quarentena de 20 dias a partir de terça-feira, para controlar a propagação do novo coronavírus, que já causou 158 infeções.



8h18 - Primeiro caso em Timor-Leste



A ministra interina da Saúde de Timor-Leste anunciou o primeiro caso positivo da Covid-19, explicando que o doente está sob vigilância médica e em quarentena.



"Já temos um caso confirmado positivo de Covid-19 em Timor-Leste. É uma pessoa que veio do estrangeiro. Está em isolamento e quarentena", afirmou Élia dos Reis Amaral, ouvida pela agência Lusa.



"Os testes foram feitos na Austrália e recebemos hoje os resultados", acrescentou.





8h08 - Primeiros casos em Angola



A ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou os dois primeiros casos positivos de infeção por coronavírus naquele país africano.



"A pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as 2h00 de hoje", afirmou a ministra em conferência de imprensa.



Trata-se de dois cidadãos angolanos que regressaram ao país nos dias 17 e 18 de março, vindos de Portugal.



8h06 - Duas primeiras mortes em Singapura



As autoriadades de Singapura registaram a primeiras duas mortes por Covid-19, após ser o primeiro país do sudeste asiático a detetar os primeiros casos no início de janeiro e impor as medidas para o conter.



8h05 - Aumento de casos na Coreia do Sul



A Coreia do Sul registou em 24 horas um ligeiro aumento de novos casos de coronavírus. As autoridades locais preveem um aumento de infeções importadas e surtos esporádicos de Covid-19.



Um total de 147 novos casos foram detetados na sexta-feira, elevando o número oficial de infeções no país para 8.799, segundo dados do Centro Coreano para Controle e Prevenção de Doenças



7h30 - Ponto de situação



O país ficou a conhecer no término da semana as medidas de apoio do Governo a empresas e famílias para o período do estado de emergência.



As entidades empresariais vão poder aceder a linhas de crédito tendo em vista enfrentar os impactos do novo coronavírus. Isto se não despedirem trabalhadores.



Foi ainda adiado para o segundo semestre do ano o pagamento do IVA e do IRC.

O quadro em Portugal









O hospital e as clínicas do subsistema de saude do sindicato dos bancários suspenderam entretanto os serviços. Os repsonsáveis pelos SAMS afirmam estar a cumprir as recomendações da Direcção-Geral da Saúde na proteção de profissionais e beneficiários.



Os SAMS informam que os serviços vão permanecer encerrados durante o periodo do estado de emergência: a urgência do hospital dos Olivais está encerrada; o Centro Clínico de Lisboa funcionará apenas para os tratamentos em curso de quimioterapia e radioterapia.



As consultas programadas forma canceladas até final de abril.

O quadro internacional

Pela primeira vez, a Comissão Europeia propôs a flexibilização das regras orçamentais para que os países da União Europeia possam enfrentar a crise económica provocada pelo novo coronavírus.



Os governos nacionais podem assimintroduzir estímulos orçamentais na economia "tanto quanto precisem".



Falta, todavia, a luz verde do Conselho Europeu para que esta suspensão das regras orçamentais seja implementada.



- Infografia onde pode ver



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo. Mais de 11.100 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram.



Tendo surgido na na China em dezembro, o surto espalhou-se entretanto por 182 países e territórios.



Nos Estados Unidos, Califórnia e Nova Iorque estão sob quarentenas obrigatórias.



Estima-se que em duas semanas cerca de 26 milhões de norte-americanos possam estar infetados.







