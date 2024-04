Marítimo continua a sonhar com a subida

Com esta vitória, selada por Bernardo Gomes, aos 90+3 minutos, os 'verde-rubros' somam agora 57 pontos, menos dois que Nacional e AVS, que partilham o segundo lugar, mas têm menos um jogo, ao passo que os fogaceiros seguem na 16.ª posição e mantém os 27 pontos, podendo ser ultrapassados pelo Belenenses.



A primeira parte começou em toada morna, sendo que a primeira oportunidade apenas surgiu por volta dos 20 minutos, com um desvio de Júnior Almeida, após livre cobrado por Bruno Xadas, a passar muito perto do poste.



Os madeirenses estavam por cima e voltaram a ameaçar, por volta da meia hora, com duas situações flagrantes desperdiçadas por Platiny, que, aos 29 minutos, atirou ao lado e, pouco depois, aos 36, acertou em cheio no poste.



Porém, foram os homens de Santa Maria da Feira a adiantar-se no marcador, após uma excelente deambulação de Sérgio Conceição, pela direita, que assistiu Henrique Jocú para o remate certeiro, aos 37 minutos, que colocou a 'turma' de Lito Vidigal na frente.



Até ao intervalo, a partida foi algo acidentada, com algumas paragens para assistência médica, sendo que os madeirenses continuaram com mais posse de bola, mas sem conseguir chegar com perigo à baliza de Diego Callai.



A segunda metade começou com mais bola para o Marítimo, mas foi o Feirense quem esteve perto de dilatar a vantagem, quando Sérgio Conceição, de novo em ação, assistiu com precisão para Antoine, mas o dianteiro falhou o alvo por centímetros.



O aviso estava dado e acabou consumado, aos 57 minutos, por intermédio de Shodipo, que fez o segundo golo para os visitantes, após tirar vários defesas da frente, na fase de maior desnorte dos 'verde-rubros'.



A precisar de arriscar, Fábio Pereira operou uma tripla substituição e teve sucesso na aposta, com o recém-entrado Borukov a reduzir distâncias, aos 68 minutos, com uma cabeçada certeira, após jogada individual de Lucas Silva.



Três minutos volvidos, o estádio quase foi abaixo com o golo do empate, da autoria do defesa central Rodrigo Borges, que foi à frente mostrar como se faz, também ele por via de um excelente cabeceamento.



Os maritimístas continuaram por cima, em busca da vitória, e acabaram mesmo por conseguir a reviravolta, com Bernardo Gomes a assumir o papel de 'herói' e a marcar o 3-2 final já dentro do período de compensação, num golo que permite aos insulares acalentar esperanças de subir de divisão.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Feirense, 3-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Henrique Jocú, 37 minutos.



0-2, Shodipo, 57.



1-2, Borukov, 68.



2-2, Rodrigo Borges, 71.



3-2, Bernardo Gomes, 90+3.







Equipas:



- Marítimo: Samu Silva, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida (Preslav Borukov, 46), Fábio China (Bernardo Gomes, 61), René Santos, Ibrahima Guirassy, Euller Silva (Dylan Collard, 90+5), Bruno Xadas (Francis Cann, 61), Lucas Silva e Higor Platiny (Diogo Mendes, 61).



(Suplentes: Pedro Teixeira, Zainadine Júnior, Dylan Collard, Diogo Mendes, Bernardo Gomes, Pedro Silva, Edgar Costa e Preslav Borukov).



Treinador: Fábio Pereira.



- Feirense: Diego Callai, Tony Shimaga, Bruno Silva, Guilherme Ferreira, Sérgio Conceição, Washington, Jorge Pereira (Rúben Alves, 72) Henrique Jocú, Zidane Banjaqui (João Paredes, 70), Shodipo (Picas, 81), e Antoine (Diogo Brás, 81).



(Suplentes: Pedro Mateus, Cláudio Silva, Filipe Almeida, Diogo Brás, João Castro, Rúben Alves, João Paredes, Picas e Marco Grave).



Treinador: Lito Vidigal.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (84) e Bernardo Gomes (90+5).



Assistência: 5.456 espetadores.