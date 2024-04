Penalização a Quartararo eleva Pedrosa ao pódio da corrida sprint do GP de Espanha

O piloto francês tinha cortado a meta em terceiro, a 7,052 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), com Pedrosa em quarto, a 7,102.Com a penalização de oito segundos, Quartararo cai para quinto, enquanto Dani Pedrosa, que participa nesta quarta ronda da temporada como piloto convidado, foi promovido ao terceiro lugar.O português Miguel Oliveira (Aprilia) foi o nono classificado , a 18,418 segundos do vencedor.Este é o primeiro pódio de Dani Pedrosa em corridas sprint.