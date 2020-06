Mais atualizações

Os centros comerciais e as lojas do cidadão de Lisboa e Vale do Tejo vão continuar encerrados pelo menos até dia 15 de junho. A situação voltaráa ser reavaliada no próximo Conselho de Ministros.



O quadro em Portugal



Uma central de frutas do Bombarral tem 11 trabalhadores infetados , agora em isolamento profilático. As autoridades sanitárias estão a realizar testes aos 330 funcionários.

Azambuja



O quadro internacional

O Governo vai duplicar o valor das linhas de crédito para apoiar as empresas. O montante global passa a ser de 13 mil milhões de euros.Estão também aprovados apoios à capitalização e o regime que vai substituir osimplificado.O primeiro-ministro, António Costa, prevê que a economia recue este ano em 6,9 por cento e que a taxa de desemprego ascenda aos 9,6 por cento.O Plano de Estabilização Económica e Social (PEES) - para enfrentar os impactos da pandemia da Covid-19 - foi ontem adotado pelo Executivo, em Conselho de Ministros, e inclui medidas como a prorrogação automática do subsídio de desemprego e a atribuição de um abono de família extraordinário.Reunimosdo PEES.A Confederação do Comércio considera que as medidas apresentadas pelo Governo são complexas e gostava de ver o regime de lay-off prolongado até setembro. Por sua vez, a Confederação da Indústria elogia o aumento do valor da linha de crédito para as empresas.Já o Presidente da República diz nada ter a apontar ao Governo nesta fase. Marcelo Rebelo de Sousa considera que as medidas de recuperação económica são acertadas.O Chefe de Estado acrescenta que os fundos europeus e a intervenção do Banco Central Europeu vão atenuar os impactos da crise no país.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, a Covid-19 fez mais oito mortos. É o registo diário mais baixo desde 15 de maio. No total já morreram 1455 pessoas.Há mais 331 infetados. Desde que a doença provocada pelo novo coronavírus foi detetada em Portugal, foram confirmados 33.592. A maioria reside na área de Lisboa e Vale do Tejo. Nesta região, realizou-se metade dos testes disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde.Estão internadas 445 pessoas, das quais 58 em unidades de cuidados intensivos.Há mais 244 recuperados, num total de 20.323.Aumentou para 19 o número de infetados pelo novo coronavírus no bairro da Quinta da Mina, na Azambuja.A delegada de saúde local adiantou que ainda vão ser realizados mais testes. Os moradores vão ter de ficar em isolamento.Este foco teve origem numa moradora que estava grávida e que entretanto já deu à luz. Dirigiu-se ao hospital para realizar análises de rotina e foi detetada a infeção pelo SARS-CoV-2.O novo coronavírus já provocou a morte de mais de 391 mil pessoas em todo o mundo.Os dados da universidade norte-americana de Johns Hopkins revelam que, desde dezembro, registaram-se mais de 6,5 milhões de casos de infeção.A pandemia atinge 196 países e o maior número de mortes pertence aos Estados Unidos: já sucumbiram à Covid-19 mais de 108 mil pessoas neste país.Seguem-se Reino Unido, com quase 40 mil mortos, Brasil, Itália, França e Espanha.