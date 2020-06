Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal tem nesta altura 1.474 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na sexta-feira, e 34.351 infetados, mais 382, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde este sábado.

09h02 - Brasil regista 904 mortes e mais de 27 mil novos casos nas últimas 24 horas



O Brasil registou 904 mortes e 27.075 mil casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.



Ao todo, o Brasil já confirmou 672.846 casos e 35.930 mortes provocadas pela covid-19.



No sábado, o Governo brasileiro confirmou que realizou mudanças na divulgação dos dados consolidados sobre casos e mortes provocadas pela pandemia.



Após quase 24 horas fora do ar, o site do Ministério da Saúde no qual se divulga os números de infeções, mortos e outros informações relevantes sobre a pandemia regressou ao ar com informações parciais, que excluem o número total de mortos e o total de casos da doença registados no Brasil.





09h01 - Rússia com mais 134 mortes nas últimas 24 horas



A Rússia registou nas últimas 24 horas mais 134 mortes e 8.984 novos casos de Covid-19,



No total a Rússia tem nesta altura 467.673 casos que já foram confirmados como infeção por Covid.19 que resultaram em 5.859 vítimas mortais.





09h00 - Os Estados Unidos registaram 749 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para quase 110 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.





08h56 - China registou o primeiro caso de contágio local com a covid-19 em duas semanas, uma pessoa infetada na ilha de Hainan, na costa sul, informaram as autoridades.









7 de junho de 2020. Situação da Covid nesta altura. Portugal registou este sábado 1.474 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na sexta-feira, e 34.351 infetados, mais 382, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.



Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.465 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,6%. Já os casos de infeção subiram 1,1%.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo (12.818), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 345 casos de infeção (+2,76%).



A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.855, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12.818, da região Centro, com 3.799, do Algarve (382) e do Alentejo (266).



Os Açores registam 141 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.



A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (804), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (395), do Centro (244), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 748 vítimas mortais são mulheres e 726 são homens.