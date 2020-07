Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h49 - África do Sul com número sem precedente de casos num só dia



As autoridades sanitárias da África do Sul registaram 8728 casos de Covid-19 na quinta-feira, um número de infeções num só dia sem precedentes.



Joanesburgo é a cidade mais afetada, com 22 mil casos. A província de Gauteng, que inclui a capital, Pretória, é responsável por quase 30 por cento das infeções no país.



Com um total de 168 mil contágios, a África do Sul é o país com mais casos no Continente Africano.



O país soma um total de 2844 mortes causadas pela Covid-19, com 95 óbitos só na quinta-feira.



Em África, há 10.390 mortos confirmados em mais de 420 mil infetados em 54 países.



7h41 - Brasil. Distribuição de cloroquina a indígenas motiva investigação



O Ministério Público brasileiro abriu uma investigação às denúncias de uma suposta distribuição do fármaco cloroquina às comunidades indígenas, assim como o acesso aos seus territórios sem a devida autorização dos povos.



Segundo o MP, as denúncias recaem sobre a atuação interministerial da Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e Ministério da Defesa no combate à pandemia de Covid-19 nas terras indígenas de Roraima.







"O objetivo é apurar a distribuição de cloroquina às comunidades indígenas, a entrada nos territórios sem prévia consulta de seus povos - em desrespeito à decisão de isolamento de muitas de suas comunidades -, a violação das regras de distanciamento social, a presença expressiva de meios de comunicação em contacto com os indígenas e a eficiência de operação com vultoso gasto de recursos públicos", refere o MP em comunicado.Os Estados Unidos registaram 623 mortos e 54.437 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.O país acumula 128.651 óbitos e 2.732.639 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado até à 1h00 desta sexta-feira em Lisboa.Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 394.954 casos confirmados e 32.064 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.123 pessoas.Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jérsia, com 15.107 mortos, Massachusetts, com 8132, e Illinois, com 6951.Outros Estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6712), Michigan (6212), Califórnia (6195) e Connecticut (4326).Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 242.856 casos.Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.Realiza-se esta sexta-feira a votação final global do orçamento suplementar. O diploma tem como objetivo responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia.Prevê uma queda do Produto Interno Bruto de 6,9 por cento e necessidades de financiamento extra na ordem dos 13 mil milhões de euros.Entre outras medidas, o documento prevê 500 milhões de euros para o aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Aumenta também o valor das prestações sociais em mil milhões de euros face ao Orçamento do Estado para 2020.No debate em especialidade, foram também consagradas algumas das alterações propostas pelas forças partidárias.A participação do Estado na transportadora aérea de bandeira vai aumentar. Passa a deter 72,5 por cento.Os trabalhalhadores mantêm a quota de 5 por cento da empresa. E o acionista David Neeleman e a Azul saem da estrutura acionista da TAP.O português Humberto Pedrosa, do grupo Barraqueiro, passa a deter 22,5 por cento da companhia aérea.Foi esta a fórmula anunciada pelo Governo na última noite para responder à quebra de resultados associada aos efeitos da pandemia. Isto ao cabo de uma maratona negocial com a estrutura acionista da transportadora.Em Reguengos de Monsaraz, foi acionado o Plano de Emergência Muncipal. Morreram mais duas pessoas. No total, são já oito mortos devido ao surto num lar.Os utentes vão ser todos transferidos para o Pavilhão Multiusos da cidade.Entretanto, as Forças Armadas vão descontaminar o lar.No lar de Alcabideche, em Cascais, já há 50 infetados: quarenta e cinco utentes e cinco funcionários testaram positivo ao novo coronavírus.Foram testados todos os 72 utentes do lar, sendo que 25 deram negativo e há um caso inconclusivo.Trata-se do lar de São Vicente, que pertence ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche.Vila do Conde tem dois focos de Covid-19. O novo coronavírus apareceu numa empresa da indústria conserveira das Caxinas e num jardim de infância. Já há 15 casos.Alguns dos infetados são crianças que frequentam um infantário em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim.Uma criança, filha de uma trabalhadora da empresa de conservas infetada, também testou positivo.Por indicação da Delegação de Saúde, todas as crianças da mesma sala foram testadas e o resultado está a ser comunicado aos pais. As crianças estão confinadas até à próxima terça-feira.Na Câmara Municipal de Lisboa, há 33 casos. Chegou a haver 53, mas 20 já recuperaram.O aumento de casos deve-se a um foco no posto de limpeza de Telheiras.A Câmara explica que está em causa "um grupo de pessoas" que não terá seguido as regras estabelecidas.De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais oito pessoas de Covid-19, para um total de 1587 óbitos.Há mais 328 novos casos, num total de 42.782. Estão internados 510 doentes - mais sete face à véspera. Nos cuidados intensivos estão 77 pessoas, menos duas.Já recuperarm da doença 28.097 pessoas, num acréscimo de 289.Há dois surtos ativos em hospitais de Lisboa.No IPO, há mais de uma centena de casos e no Hospital Egas Moniz são 20 doentes e mais 13 trabalhadores.A pandemia da Covid-19 já fez mais de 517 mil mortos e infetou mais de 10,76 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte causada pelo SARS-CoV-2 no início de fevereiro, são o país mais afetado em mortes e casos, com 128.421 óbitos para 2.713.195 infeções.Pelo menos 729.994 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 60.632 óbitos e 1.448.753 casos, o Reino Unido, com 43.906 mortes e 313.483 casos, a Itália, com 34.818 mortes e 240.961 casos, e França, com 29.875 mortes e 202.785 casos.