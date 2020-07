Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h06 - Argentina com máximo diário de 75 mortos



A Argentina registou na segunda-feira 75 mortes provocadas pelo novo coronavírus, número sem precedentes desde o início da pandemia, que já causou 1582 óbitos naquele país sul-americano.



As autoridades argentinas registaram ainda um total de 80.434 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.



A região metropolitana de Buenos Aires, onde vivem 14 milhões de pessoas e se concentram mais de 90 por cento dos casos, foi de novo colocada em confinamento de 1 a 17 de julho.



7h52 - Pequim sem novos casos



Pequim não registou qualquer novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início de junho, quando um surto foi detetado num mercado abastecedor no sul da capital chinesa.



De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, no resto do país foram diagnosticados oito novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior.



As autoridades indicaram ainda que, até à meia-noite local (17h00 de segunda-feira em Lisboa), tiveram alta dez pessoas, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 403, sete dos quais em estado grave.



A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por Covid-19.



Desde o início da pandemia, indicam os dados oficiais, a China registou 83.565 infetados e 4634 mortes causadas pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.



7h37 - Austrália impõe confinamento de seis semanas em Melbourne



As autoridades australianas anunciaram um confinamento de seis semanas para Melbourne, cidade com cerca de 4,9 milhões de habitantes, depois do ressurgimento de casos de Covid-19.



A medida entra em vigor a partir da meia-noite de quarta-feira.



O chefe do Executivo do Estado de Victoria, Daniel Andrews, justificou a medida com a necessidade de controlar a propagação de novas infeções na cidade, que nas últimas 24 horas registou 191 novos casos.



Os Estados de Victoria e Nova Gales do Sul, os mais populosos da Austrália, encerraram entretanto a fronteira comum - as populações destes dois Estados são de 13,9 milhões, que representam mais de 50 por cento do total da Austrália.



A vigilância da fronteira, que se estende por 4635 quilómetros, será da responsabilidade do Estado de Nova Gales do Sul, que para tal solicitou intervenção militar.



7h25 - Quase 55 mil infetados em 24 horas nos Estados Unidos



Os Estados Unidos registaram 54.999 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos confirmados para 2.931.142, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.



O país soma 130.248 óbitos desde o início da pandemia, indica o balanço apresentado às 20h00 de segunda-feira (1h00 desta terça-feira em Lisboa).



No período em causa morreram 357 pessoas.



O número de casos diários voltou a ultrapassar os 50 mil, em resultado do recrudescimento de infeções nos Estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte e Carolina do Sul.



Nova Iorque continua a ser o Estado mais atingido pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 397.649 casos confirmados e 32.219 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.



Segue-se Nova Jérsia, com 15.229 mortos, Massachusetts, com 8198, e Illinois, com 7026.



Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção.



6h56 - Ponto de situação



Bruxelas prepara-se para publicar esta manhã as previsões macroeconómicas intercalares de verão. Serão atualizadas as projeções do impacto da pandemia da Covid-19 nas economias dos Estados-membros da União Europeia e da Zona Euro.



As previsões intercalares assentam em dois indicadores: a evolução do Produto Interno Bruto e a inflação, para um horizonte de dois anos.



A 6 de maio, nas primeiras estimativas levando já em linha de conta os efeitos dos períodos de confinamento, a Comissão Von der Leyen estimou que a economia recuasse 7,7 por cento na Zona Euro em 2020 e 7,4 no conjunto da União. Para Portugual foi prevista uma quebra de 6,8 por cento.



Bruxelas apontava então para retomas parciais em 2021: crescimento de 6,3 por cento no espaço da moeda única, de 6,1 na União Europeia e de 5,8 em Portugal.

Os cálculos do FMI

Já a 24 de junho o Fundo Monetário Internacional procedeu a uma revisão das suas previsões, antecipando, para a Zona Euro, uma recessão de 10,2 por cento este ano, contra a queda de 7m5 antevista em abril.



Recorde-se que o Governo de António Costa prevê uma quebra do PIB em 6,9 por cento este ano, compensada com um crescimento de 4,3 no próximo. Todavia, numa projeção mais recente, o Banco de Portugal estimou que a recessão atinja este ano os 9,5 por cento, com uma recuperação de 5,2 em 2021.

Em Reguengos de Monsaraz, há três novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Trata-se de uma funcionária do lar onde o surto começou e de duas pessoas na comunidade.



Há também três novos casos curados e, nas últimas 24 horas, não houve qualquer óbito.

No total, o surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz já provocou 12 mortes e mais de 160 casos.Nas Caldas da Rainha, há dois novos focos: um é num lar de idosos e outro num infantário.O lar Montepio Rainha Dona Leonor tem 23 utentes e três funcionários infetados. Na instituição trabalham 50 pessoas que cuidam de 59 idosos.Num infantário foram detetados 12 casos. São cinco crianças, três funcionários e quatro familiares das crianças.Outras 25 pessoas com ligações ao infantário fizeram o teste para despistar o novo coronavírus e aguardam resultado.Na GNR de Bragança, há três militares infetados. Onze ainda aguardam pelo resultado do teste e 30 deram negativo.A Guarda Nacional Republicana garante que nunca esteve em causa o cumprimento do trabalho.O surto no Instituto Politécnico da Guarda já provocou 17 casos. São 16 alunos do Politécnico e uma bebé de dois meses, que é filha de uma aluna.O foco de contágio iniciou-se numa festa de aniversário em casa de um estudante com cerca de 15 pessoas.As autoridades de saúde estão a acompanhar a situação e a programar testes para alunos que estiveram em contacto com os infetados.A GNR dispersou uma festa ilegal com 300 pessoas em Fernão Ferro, no Concelho do Seixal.Apesar das probições, a festa realizou-se durante a madrugada de sábado, numa moradia privada na Quinta da Lobateira. Foi promovida nas redes sociais e os participantes tinham de ter uma pulseira de convite.A GNR foi chamada e identificou o responsável pela festa.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira, refere mais 232 casos de infeção pelo novo coronavírus, face a domingo, em Portugal.O número de mortes subiu em seis, enquanto que o número de pessoas dadas como recuperadas aumentou em 149.O país apresenta agora totais de 44.129 casos confirmados, 1620 óbitos causados pela Covid-19 e 29.166 pessoas recuperadas da doença causada pelo SARS-CoV-2.As autoridades de saúde mantêm sob vigilância 31.485 contactos. Aguardam resultados laboratoriais 1182 pessoas.Desde 1 de janeiro deste ano, foram notificados 391.651 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus. Não se confirmaram 346.340.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente brasileiro revelou ontem ter sintomas de Covid-19, como febre. Jair Bolsonaro submeteu-se a novo exame e cancelou todos os compromissos devido às suspeitas de infeção pelo novo coronavírus.A informação foi avançada pelo próprio em declarações a apoiantes em Brasília. Bolsonaro disse ter feito também uma radiografia aos pulmões, acrescentano que "está tudo bem".O Chefe de Estado brasileiro apresentou febre de 38ºC, tendo sido atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez o teste para despistar a infeção pelo SARS-CoV-2 e o exame pulmonar.