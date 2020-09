Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou mais duas mortes e 315 novos casos de infeção por covid-19 em 24 horas.

08h35 - Rússia com mais 5.185 novos casos



Nas últimas 24 horas morreram mais 51 pessoas, para um total desde o início da pandemia de 17.871





08h34 - Nissan recebe maior ajuda de sempre do governo de Tóquio



O fabricante japonês de automóveis Nissan Motor recebeu em maio um empréstimo com garantias estatais de 1.431 milhões de euros no quadro de um programa de ajuda a empresas afetadas pela pandemia de covid-19.







08h27 - O Brasil registou até hoje 126.650 mortes e 4.137.521 infetados pelo Sars-CoV-2, vírus que provocou a pandemia de covid-19, segundo informações atualizadas pelo Ministério da Saúde do país.







08h15 - Índia já é o segundo país com mais casos no mundo



Na tabela mundial de casos de Covid-19, o Brasil deixou de ser o segundo país com mais pessoas infectadas.



Acaba de ser ultrapassado pela Índia.



Na liderança, continuam os Estados Unidos.





08h10 - Aulas arrancam em Espanha





08h00 - Recomeçam reuniões do Infarmed



O retrato da evolução da pandemia em Portugal vai ser feito esta tarde no regresso das chamadas "reuniões do Infarmed".



Um encontro no Porto, na Faculdade de Medicina, com a presença de especialistas em saúde, políticos e também dos parceiros sociais.



Parte desta reunião vai ter, pela primeira vez, transmissão em sinal aberto para o público.





A Espanha, de acordo com um estudo desenvolvido por um hospital e uma universidade da Catalunha, já está a enfrentar uma "segunda vaga" da pandemia. O estudo alerta ainda que esta segunda vaga poderá chegar a outros países europeus nos próximos dias.



O estudo conduzido pelo Hospital Universitário Germans Trias i Pujol, de Badalona, e pela Universidade Politécnica da Catalunha já foi enviado à Comissão Europeia.



Os autores do estudo sublinham que o atual momento é fulcral para travar uma segunda vaga e que, se nada for feito nesse sentido, a Europa poderá regressar a uma situação semelhante à de março.