FC Porto vence Colégio Efanor na final do título de voleibol

Num pavilhão praticamente lotado, as duas equipas entraram a um nível elevado, tendo o PV2014 Colégio Efanor chegado, após uma boa sequência, aos quatro pontos de diferença (15-11), que depois soube gerir e fechar o set a 25-18.As azuis e brancas reagiram no parcial seguinte e chegaram a uma vantagem de 11-5, que também souberam gerir, ganhando o set 25-17.No terceiro set, o FC Porto ainda chegou aos 6-0, mas as matosinhenses responderam e viraram o resultado, chegando aos 14-12, altura em que o parcial ficou equilibrado e acabou decidido nas vantagens, com vitória do PV2014 Colégio Efanor por 28-26.O FC Porto voltou a ser dominante no set seguinte, perante uma equipa do Colégio Efanor que parecia cansada, pelo que o triunfo por 25-20 não surpreendeu, nem os 15-11 com que as 'azuis e brancas' fecharam a partida.