Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





7h05 - 78 mil famílias pediram pagamento a prestações de eletricidade e gás



A atravessar dificuldades financeiras, 78 mil famílias em Portugal pediram o pagamento a prestações das contas da eletricidade e do gás.



Entre Março e final de Agosto, a EDP recebeu 500 pedidos por dia, para fasear a regularização das dívidas.



Estas solicitações para um pagamento mais flexível das facturas de energia, representam um aumento de quase o triplo, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que adianta a edição desta manhã do Jornal de Notícias.



Para além das famílias, também beneficiaram desta ajuda, 4 mil pequenos negócios e mil e quatrocentas empresas.



A EDP facilitou o pagamento de faturas no total de 60 milhões de euros.





7h00 - Farmacêutica chinesa diz que vacina estará pronta no início de 2021





Uma empresa farmacêutica da China disse hoje que a vacina contra o novo coronavírus que está a desenvolver deve estar pronta no início de 2021 para distribuição em todo o mundo, incluindo na Europa e Estados Unidos.





Yin Weidong, o CEO da SinoVac, disse que recebeu pessoalmente a vacina experimental.





"No início, a nossa estratégia foi desenhada para a China e para Wuhan, mas em junho e julho, ajustámos para abranger todo o mundo", revelou.





"O nosso objetivo agora é fornecer a vacina para todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, União Europeia e outros", assegurou Yin.





Regulamentos rigorosos nos EUA, União Europeia, Japão e Austrália têm historicamente bloqueado a venda de vacinas chinesas, mas Yin disse que isso pode mudar.





A SinoVac está a desenvolver uma de quatro vacinas candidatas na China, juntamente com a estatal SinoPharm, que possui duas outras em desenvolvimento, e a empresa privada filiada ao exército chinês CanSino.





Portugal em situação de contingência até 14 de outubro. Pico da segunda vaga esperado para meados do mês

Risco moderado

A situação de contingência foi prolongada e vai durar pelo menos até 14 de outubro. A situação será revista perto desta data.Todas as medidas que já estavam em vigor mantêm-se.Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas, continua o limite máximo de quatro pessoas por grupo.Na rua, continua a ser proibido o consumo de álcool e os ajuntamentos continuam limitados a 10 pessoas.Na área de restauração dos centros comerciais, continuam proibidos os grupos com mais quatro pessoas.Os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h00 da manhã, exceto cabeleireiros, ginásios, cafés e pastelarias.Os estabelecimentos comerciais têm de fechar entre as 20h00 e as 23h00, por decisão municipal.A decisão surge perante um aumento de casos nas últimas semanas. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 691 casos de covid-19 em Portugal.O número é menor do que os 802 casos de ontem mas a maior fonte de preocupação está no crescimento do número de internados. Estão nos hospitais portugueses 588 doentes por causa da covid-19, mais 17 do que ontem. É um aumento de 26,5% em seis dias.O número de recuperados mais do que duplicou em relação a ontem: são hoje 386.Nas últimas 24 horas morreram três pessoas com Covid-19.O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças colocou Portugal no grupo de Estados membros com "tendência preocupante" de casos de Covid-19, mas com "risco moderado".O organismo dividiu os Estados-membros em três grupos.Portugal fica no intermédio, que agrega os países com taxas de infeção elevadas e crescentes.A transmissão é notificada prioritariamente em indivíduos jovens, com uma baixa proporção de casos graves e baixas taxas de notificação de morte.Neste grupo intermédio, juntam-se Áustria, Dinamarca, Estónia, França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovénia e ainda o Reino Unido.A vizinha Espanha está no grupo com risco mais elevado.