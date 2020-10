Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2608 casos de infeção pelo novo coronavírus. Morreram 21 pessoas. Há mais 22 pessoas internadas em hospitais do país, num total de 1015. Mais cinco estão em unidades de cuidados intensivos, elevando para 144 o total.

8h20 - Uso obrigatório de 'apps' de rastreio contraria OMS e Comissão Europeia



A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Comissão Europeia defendem em orientações sobre aplicações de rastreio de contactos para a covid-19 que o seu uso não deve ser obrigatório, como pretende o Governo português.





A intenção de António Costa entra em contradição com as orientações da OMS, que em maio deste ano publicou várias considerações éticas sobre o assunto, dizendo explicitamente que "a decisão de descarregar e usar uma aplicação que contribua para a vigilância em saúde pública ou para o rastreio digital de proximidade deve ser voluntária e informada".



"Os governos não devem tornar obrigatório o uso de uma aplicação" e "uma pessoa deve ser livre de desligar a aplicação quando quiser e deve ser livre para a apagar quando quiser", defende a agência das Nações Unidas para a saúde.



Em orientações sobre o uso de aplicações de rastreio emitidas em abril deste ano, a Comissão Europeia defendeu que "a instalação de uma aplicação nos dispositivos móveis deve ser voluntária e não deve ter qualquer consequência negativa para a pessoa que decida não descarregar ou usar a aplicação".



Apesar de não serem orientações vinculativas, estes princípios voltaram em maio a nortear novas orientações da Comissão sobre a compatibilidade destas aplicações entre os diversos estados-membros, de forma a garantir a sua funcionalidade quando os cidadãos se deslocam: "devem ser voluntárias, transparentes, temporárias, ciberseguras, usar dados temporários e anónimos, utilizar tecnologia 'Bluetooth' e ser aprovadas pelas autoridades nacionais de saúde".



Nenhum país europeu tem aplicações obrigatórias. A Eslovénia foi o único país europeu em que se considerou a hipótese de tornar obrigatório o uso da aplicação de rastreio 'OstaniZdrav', que começou a ser aplicada em agosto deste ano, pouco antes de a 'StayAway Covid' ser lançada, e foi adaptada da que é utilizada na Alemanha.



A China, onde o novo coronavírus surgiu, foi também o primeiro país a adotar aplicações de rastreio de contactos, uma das quais atribuiu aos cidadãos um código de risco de contágio por exposição ao vírus, sem o qual ninguém conseguia entrar ou sair de determinadas regiões do país.





Presidente da República admite recolher obrigatório ou confinamento total para travar a pandemia

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que se a situação pandémica piorar, o poder político não pode ficar de braços cruzados.





António Costa garante que as decisões anunciadas pelo governo são mesmo imprescindíveis, mas admite ter dúvidas sobre o eventual uso obrigatório da aplicação Stayaway Covid.

O jornal Expresso deste sábado acrescenta que o eventual regresso ao estado de emergência já foi discutido entre Costa e Marcelo.





Médicos só deram códigos para a aplicação a 1,9% dos infetados

DGS revê autorização para público em eventos desportivos

A Direção Geral da Saúde está a rever a autorização para a presença de público em eventos desportivos.



A decisão vai depender da evolução epidemiológica e de cada região do paìs.



ONU apela aos multimilionários que ajudem a salvar vidas face à fome

"O mundo está numa encruzilhada e precisamos que deem um passo em frente como nunca deram", pediu Basley numa conferência de imprensa virtual realizada na sexta-feira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.







No mesmo sentido vão as declarações do primeiro-ministro, que admite adotar medidas que limitem as liberdades, se forem necessárias para controlar a pandemia.Ou seja, depois de chegarmos aos 38 mil casos, apenas foram gerados 730 códigos de infetados. Segundo avança o jornal Público, os atrasos e a descoordenação no sistema de códigos tornam a aplicação ineficaz.Os criadores da aplicação querem que o teste positivo de covid-19 venha logo com o código automático para ser introduzido na aplicação.A Stayaway covid tem perto de dois milhões de downloads, quase 20% da população.Numa altura em que a pandemia acelerou na Europa, com vários países a atingirem recordes de novos casos, o diretor do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, David Beasley, fez um apelo aos multimilionários de todo o mundo para ajudarem a salvar vidas face à atual crise "sem precedentes" provocada pela pandemia covid-19."Peço aos multimilionários, por favor, nos ajudem agora mesmo. A Humanidade necessita de ajuda, e este é um apelo único, não é um pedido anual", sublinhou."Porque não podemos usar parte desse dinheiro? Precisamos de salvar milhões de vidas de uma das maiores catástrofes desde a Segunda Guerra Mundial", alertou o responsável.Com ironia, o diretor do PMU disse: "Não é pedir muito. Se alguém passa de um património de 500.000 milhões para 495.000 milhões, não vai ficar privado de comida".