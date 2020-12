Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h05 - Arrancou a vacinação contra a covid no Reino Unido







Arranca a vacinação no Reino Unido





É o primeiro território do Mundo a avançar com a vacina. O Reino Unido instalou uma capacidade de 1000 centros de vacinação.





Os hospitais britânicos começaram a receber as primeiras doses da vacina da Pfizer no fim-de-semana e a vacinação arrancou esta terça-feira.





O governo britânico conta ter até à próxima semana 800 mil doses da vacina, uma parcela de uma encomenda de 40 milhões de doses.





Ontem soube-se ainda que, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera que ainda faltam vários passos para que a Coronavac, vacina chinesa contra a covid-19, seja aprovada no país.



O comunicado da Anvisa surge algumas horas após as autoridades de São Paulo, o Estado mais populoso do Brasil, terem anunciado que pretendem iniciar a vacinação em massa contra a covid-19, de forma gratuita, com a Coronavac, em 25 de janeiro, antecipando-se ao plano do Governo central.



O órgão regulador frisou que o Butantan, instituto vinculado ao estado de São Paulo e que tem uma parceria com a chinesa Sinovac, ainda não encaminhou os dados da fase três dos testes clínicos do imunizante, que é a etapa final antes do registo da vacina.



"Esse dado é essencial para a avaliação tanto de pedidos autorização de uso emergencial quanto pedidos de registo", diz o documento.