8h14 - Alemanha "ainda longe de onde quer estar"



O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 7141, para um total de 2.040.659 desde o início da pandemia.



Os últimos dados do Instituto Robert Koch referem mais 214 óbitos, para um total de 46.633.



O ministro alemão da Saúde afirmou esta manhã que, embora as medidas de contenção de contágios tenham começado a produzir efeitos, será necessário reforçar a resposta.



"Os números parecem estar a diminuir, o que é bom, mas ainda estamos longe de onde queremos estar", afirmou o governante.



7h54 - O México regista 463 mortes em 24 horas



As autoridades de saúde do México reporaram mais 463 mortos e 11.170 infetados com o novo coronavírus em 24 horas.



O novo balanço faz subir para 1.641.428 o número de contágios e para 140.704 o número total de óbitos.



Com estes registos, o México permanece como o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.



7h27 - Ponto de situação