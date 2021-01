Mais atualizações

09h48 - Alemanha registou 12.321 novos casos e 794 mortes nas últimas 24 horas



A Alemanha registou 12.321 novos casos de covid-19 e 794 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch, que indicam que os principais números continuam a cair no país mais populoso da União Europeia.





09h18 - Alemanha "fecha portas" a Portugal e outros quatro países



Portugal é um dos cinco países mais afetados pela pandemia de covid-19 cujos cidadãos vão ficar, a partir de hoje, proibidos de entrar na Alemanha, tal como anunciou sexta-feira o Governo alemão.



A decisão, que numa primeira fase vigorará até 17 de fevereiro, obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul, cinco países fortemente assolados pelo novo coronavírus.



A medida foi tomada, segundo Berlim, para "proteger a população" e "limitar a propagação das novas estirpes" da covid-19, lê-se num documento do Ministério da Saúde alemão.





09h05 - Governo do Brasil confirma compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac



O Ministério da Saúde brasileiro confirmou na sexta-feira a compra de mais 54 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Coronavac, que serão incluídas no Plano Nacional de Imunizações (PNI).



"O Ministério da Saúde irá firmar o contrato de compra junto à Fundação Butantan na semana que vem. Além disso, a pasta está solicitando a antecipação do registo da vacina junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador), para ampliar a vacinação para toda a população brasileira", informou a tutela em comunicado.



"Junto às 46 milhões de doses já adquiridas, o Governo Federal garante, com antecedência, 100 milhões de doses da Coronavac ao PNI", acrescentou o Ministério.





08h41 - EUA com 3.614 mortos e 165.171 casos em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 3.614 mortes causadas pela covid-19 e 165.171 casos nas últimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



De acordo com o balanço realizado às 20:00 de sexta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), o país contabilizou 436.217 óbitos e 25.901.960 casos desde o início da pandemia.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 43.278 mortos, seguindo-se a Califórnia com 39.847.







08h38 - MNE de Portugal lamenta "decisão inútil" de interdição de portugueses na Alemanha



O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou, na sexta-feira, a "decisão inútil" da Alemanha de interditar a entrada de cidadãos portugueses no país exceto em viagens consideradas essenciais.



"Lamentamos a decisão da Alemanha de interditar a entrada de portugueses em viagens não-essenciais. Além do mais, é uma decisão inútil, face ao auto-confinamento que Portugal já tinha decidido, com sentido de responsabilidade", dá conta um `tweet` publicado na página do ministério tutelado por Augusto Santos Silva.



Portugal é um dos cinco países mais afetados pela pandemia e cujos cidadãos vão ficar, a partir de hoje, proibidos de entrar na Alemanha, indicou na sexta-feira o Governo germânico.



A decisão, que para já vai vigorar até 17 de fevereiro, obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Brasil, Irlanda e África do Sul, cinco países fortemente assolados pelo SARS-CoV-2.







08h05 - Variante detetada no Brasil presente em 91% dos casos estudados no Amazonas





A nova estirpe do coronavírus detetada no Brasil já está presente em 91% dos casos de infeção analisados no estado do Amazonas, que vive um colapso na saúde, de acordo com um estudo divulgado na sexta-feira.



A investigação, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), importante centro de investigação médica da América Latina, revela uma rápida disseminação da nova variante amazónica, o que pode indicar um maior poder de transmissibilidade.



Em dezembro, a variante batizada de "P.1" foi detetada em 51% das amostras analisadas nos laboratórios da região e, na primeira quinzena de janeiro, essa percentagem aumentou substancialmente para 91%, o que constata que se tornou na linhagem predominante no Amazonas, Estado localizado na Amazónia brasileira.



Nesse sentido, o facto de compartilhar mutações com as estirpes detetadas no Reino Unido e na África do Sul, e de ter sido encontrada com mais frequência em estudos genéticos, sugere que é "mais transmissível", segundo Felipe Naveca, investigador do Instituto Leônidas&María Deane (Fiocruz Amazonía).



Além do Amazonas, também se registaram três infeções desta nova variante no Estado de São Paulo, embora especialistas acreditem que já possa estar presente em muitas outras regiões do país.











O Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, recebeu três doentes críticos Covid enviados do continente.



Estavam internados em cuidados intensivos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Os doentes foram transferidos ontem à noite pela Força Aérea Portuguesa.







Em Lisboa, o Hospital de Santa Maria começou ontem a fazer a triagem dos doentes que chegam de ambulância.



O objetivo é acabar com as filas que se geraram esta semana e que obrigaram doentes a ficar mais de quinze horas dentros dos veículos.



Muitos pacientes são agora direcionados para os centros de saúde.