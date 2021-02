Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









08h31 - Mais de 500 pessoas ofereceram-se como voluntários para hospital de campanha





08h30 - Mais de uma centena de detidos por desrespeitarem regras do estado de emergência





08h21 - Hospital Amadora-Sintra envia 20 doentes para Hospital S. João e Hospital de Gaia





08h20 - Perfil de doentes nos cuidados intensivos está a mudar





08h06 - Ministro britânico responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento de vacinas diz que há nesta altura mais de 4 mil variantes do vírus que causa a Covid-19





08h05 - Rússia com mais 16714 casos e 521 vítimas mortais





08h04 - Instituto económico alemão IFO diz que as empresas esperam que as restrições por causa da Covid-19 durem até meio de setembro





08h03 - Brasil ultrapassa 9,3 milhões de casos de infeção e 227 mil mortes



O Brasil ultrapassou hoje a barreira dos 9,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus (9.339.420) e totaliza 227.563 vítimas mortais devido à covid-19, informou o Ministério da Saúde brasileiro.



Desse total, 1.254 mortes e 56.002 infeções foram contabilizadas nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela tutela da Saúde.







08h00 - Autoridades timorenses confirmam mais três casos positivos



As autoridades de saúde timorenses confirmaram hoje três novos casos positivos dae covid-19, um dos quais um cidadão que entrou ilegalmente na fronteira e foi detido, elevando para 26 o número de casos ativos no país.







7h50 - Balanço de medidas



A Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência reuniu-se, coordenada pelo ministro da Administração Interna esteve ontem reunida para "um balanço da implementação das medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia", lê-se num comunicado do gabinete de Eduardo Cabrita.



"Entre os vários temas abordados pelas diferentes áreas, refira-se o ponto de situação da ocupação das 28 Estruturas de Apoio de Retaguarda que estão operacionais nos 18 distritos do país: neste momento, acolhem 227 utentes", prossegue o texto.



"Foi igualmente feito o ponto de situação do controlo da fronteira terrestre e fluvial com Espanha, que entrou em vigor no passado domingo, do controlo das restrições nas fronteiras aéreas e das ações de fiscalização que as forças de segurança têm vindo a intensificar para o combate à pandemia, no âmbito do quadro sancionatório alargado e dos novos mecanismos de fiscalização".



7h41 - EUA ultrapassam 450 mil mortos



Os Estados Unidos ultrapassaram a marca das 450 mil mortes associadas à Covid-19 desde o início da pandemia, acumulando mais de 26,5 milhões de casos, segundo a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Nas últimas 24 horas, o país registou 3540 mortes, elevando o total para 450.273, além de 118.507 novas infeções.



Nova Iorque é ainda o Estado com mais mortes (44.148). Seguem-se a Califórnia (42.035), o Texas (38.036), a Florida (27.019), a Pensilvânia (21.919), Nova Jérsia (21.693) e Illinois (21.420).



7h36 - Alemanha com 14.211 casos em 24 horas



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 14.211, para um total de 2.252.001 desde o início da pandemia, mostram os dados do Instituto Robert Koch.



O número de casos mortais de Covid-19 aumentou em 786, para um total acumulado de 59.742.



7h06 - Ponto de situação





Quanto à demissão de Francisco Ramos, o anterior coordenador, o vice-almirante considera que foi uma decisão nobre.



Quanto à demissão de Francisco Ramos, o anterior coordenador, o vice-almirante considera que foi uma decisão nobre.

Francisco Ramos demitiu-por causa de irregularidades na vacinação no Hospital da Cruz Vermelha. Em comunicado, explica que tomou conhecimento de irregularidades na seleção de profissionais de saúde para tomarem a vacina. O novo coordenador do programa de vacinação contra a Covid-19 garante que, a partir de agora, as regras vão ser apertadas. O vice-almirante Gouveia e Melo admite que há muito trabalho para fazer, desde logo onde estão identificadas falhas. Henrique Gouveia e Melo afirma que vai tentar imprimir a cultura militar ao processo de vacinação.