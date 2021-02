Mais atualizações

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20h00 desta sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas.

Vacinação debaixo de fiscalização

Ministério Público em campo

Recuo nas consultas presenciais

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo afasta para já o desconfinamento. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou ontem que os números nos cuidados intensivos são ainda muito elevados."É um número muitíssimo elevado, continua a ser, com exceção do último mês, o número mais elevado que tivemos em todo este ano e é um número que não é compatível com estarmos a criar uma expectativa de um desconfinamento para breve", sublinhou a governante, após a reunião do Conselho de Ministros.Na quinta-feira, o país tinha 680 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.A Direção-Geral da Saúde está a fiscalizar a aplicação do plano de vacinação contra a Covid-19. A inspeção abrange administrações regionais de Saúde, unidades locais e centros hospitalares.Até ao momento, foram instaurados três processos de fiscalização a um hospital gerido por uma Santa Casa da Misericórdia e a dois grupos empresariais privados.O Ministério Público triplicou, por sua vez, o número de inquéritos por vacinação indevida. Ao todo, há 33 casos com investigação a decorrer: sete na área da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, oito no Porto, dez em Coimbra e oito na área de Évora.Os casos referem-se a situações ocorridas em instituições particulares de solidariedade social de Castelo Branco, Farminhão, Resende e Trancoso. E ainda a casos de vacinação de responsáveis autárquicos de Lisboa, Portimão e Reguengos de Monsaraz.Os centros de saúde realizaram, no ano passado, menos 11,4 milhões de consultas presenciais do que em 2019. É uma diminuição de 38 por cento.Nos hospitais, foram realizados menos 3,400 milhões de contactos presenciais em 2020, entre consultas, cirurgias e urgências.Os dados foram divulgados pelo Movimento Saúde em Dia, liderado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.O número de utentes encaminhados pelos médicos de família para os hospitais também caiu entre 30 a 50 por cento e foram realizadas menos 25 milhões de exames de diagnóstico, uma redução de 25 por cento face ao ano anterior.Ficaram por fazer milhares de rastreios aos cancros da mama, do colo do útero, do cólon e reto.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, o país registou mais 105 óbitos associados à Covid-19 e 1944 novos casos confirmados de infeção.Havia ontem menos 2562 casos ativos, menos 7128 contactos em vigilância e mais 4401 recuperados.Registou-se uma diminuição nos internamentos: menos 318 doentes em enfermarias e menos 31 em unidades de cuidados intensivos.Portugal soma 792.829 casos de Covid-19 e 15.754 óbitos desde o início da pandemia.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.430.693 mortes decorrentes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Um novo estudo publicado numa revista científica britânica concluiu que as vacinas da Pfizer e da Moderna perdem mais de metade da eficácia com a variante da África do Sul.A Pfizer anunciou que espera autorização para desenvolver um reforço para estirpes em que a eficácia é menor.