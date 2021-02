Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h13 - Finlândia vai impor um confinamento de três semanas a começar a 8 de março





O confinamento vai exigir o encerramento de restaurantes e que os alunos a partir dos 13 anos passem a ter aulas em casa.





08h12 - Rússia com mais 11.198 casos e 446 mortes nas últimas 24 horas





08h11 - França vai aumentar as restrições em zonas fronteiriças com a

Alemanha





08h09 - China recusa ter imposto a diplomatas norte-americanos o teste anal para deteção da Covid-19, depois de notícias nos meios de comunicação social que falavam do alegado desconforto dos diplomatas





7h58 - Identificada origem de surto fronteiriço em Timor-Leste



As autoridades sanitárias de Timor-Leste anunciaram ter detetado um novo caso de Covid-19 que pensam ter estado na origem do contágio de pelo menos seis pessoas numa aldeia próxima da fronteira com a Indonésia.



O coordenador da força de ação para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise, Rui Araújo, afirmou aos jornalistas que o caso foi detetado no âmbito do processo de rastreio de contactos na zona.



"As equipas de vigilância detetaram um caso positivo e a análise PCR mostra que há uma carga viral mais baixa, o que sugere que o seu contágio terá ocorrido há uma ou duas semanas", explicou.



"Com base nos dados recolhidos e depois de análise da história de contacto do novo caso, tudo indica que este é o caso primário deste cluster que terá sido responsável pelas seis infeções detetadas".



7h47 - Alemanha acima dos 11 mil casos diários



O número de casos confirmados na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 11.896, para um total de 2.414.687 reportados desde o início da pandemia.



O último balanço do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas refere mais 385 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 69.125.



7h44 - ZERO renova apelo a decreto que regule ruído em teletrabalho



A associação ambientalista reiterou esta quinta-feira o pedido ao Governo para que integre o apelo do Presidente da República no sentido de um decreto-lei da redução do ruído durante o estado de emergência.



"Há 15 dias atrás a Zero manifestou-se favoravelmente pela presença na proposta de Decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência da preocupação com o ruído que afeta muitos trabalhadores em tarefas remotas a partir das suas residências", relembra em comunicado a associação ambientalista.



A proposta em causa "ficou sem qualquer resposta pelo Governo", designadamente pelo primeiro-ministro António Costa quando questionado após o Conselho de Ministros de 11 de fevereiro.



7h39 - China reporta sete novos casos



A Comissão de Saúde da China adiantou que foram diagnosticados sete casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - todos com origem externa.



Os casos foram detetados em viajantes nas cidades de Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Sichuan (centro) e Shandong (nordeste).



O número oficial de infetados ativos na China continental é nesta altura de 281, entre os quais um em estado grave.



Desde o início da pandemia, segundo os dados libertados pelo regime chinês, ficaram infetadas 89.871 pessoas. Morreram 4636 doentes.





7h33 - Estados Unidos somam 2337 mortes em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 2337 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas e 71.836 novos casos, mostra a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 504.819 óbitos e 28.327.996 casos.



O Presidente norte-americano, Joe Biden, estima que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos.



6h53 - Ponto de situação





A posse do Presidente da República deve contar com menos de uma centena de pessoas, por causa da pandemia. O modelo da cerimónia, agendada para 9 de março, ainda não está fechado, mas já é certo que será semelhante à do 25 de Abril de 2020.





Marcelo insiste que o estado de emergência deve ser acompanhado de medidas diretas de apoio às famílias, aos trabalhadores e empresas mais afetados.



Fala das moratórias, dos apoios a fundo perdido, do lay-off e da capitalização das empresas. Insiste num plano de reabertura do país, mas reconhece que ainda é cedo para o desconfinamento.



O Presidente vai falar ao país às 20h00.

Decreto é votado no Parlamento



A Assembleia da República debate e vota esta quinta-feira a renovação do estado de emergência. A aprovação está assegurada com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.



O novo período começa na proxima terça-feira à meia-noite.

Grupo de trabalho da Assembleia da República

Edite Estrela vai coordenar o grupo de trabalho do Parlamento para a vacinação contra a Covid-19. De uma lista inicial de 56 nomes, cerca de 30 deputados considerados prioritários já foram vacinados.



O grupo de trabalho vai agora avaliar se há mais deputados interessados em tomar a vacina.



Vão ser ainda estabelecidas as prioridades em relação aos funcionários, de forma a que funcionamento da Assembleia da República esteja sempre garantido.

Bombeiros

Dezasseis mil bombeiros já estão vacinados contra a Covid-19. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirma que foram atingidos os objetivos.

