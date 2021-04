Mais atualizações

Covid-19. Plataforma informática para reportar resultados de autotestes ainda não está disponível

Índice de transmissibilidade sobe

A plataforma informática para reportar os resultados dos autotestes à presença do novo coronavírus não está ainda disponível. A Direção Geral da Saúde não avança com a data para o funcionamento.Os autotestes que podem ser realizados pelos cidadãos em casa começaram a ser facultados nas farmácias e parafarmácias.Mas os resultados, que devem ser reportados num formulário digital, não estão ainda disponíveis.Não há ainda explicações para este atraso dos formulários.Em todo o caso quem fizer estes autotestes, e o resultado for inclusivo ou positivo deve contactar o serviço SNS24.Desde ontem que começaram a ser disponibilizados os primeiros testes de antigénio para a deteção do SARS-CoV-2.Portugal registou, em 24 horas, mais 9 mortes e 548 casos confirmados de contágio pelo SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 513 pessoas internadas com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira, mas mais duas em unidades de cuidados intensivos, onde hoje estão 131 doentes.Desde 20 de setembro de 2020, quando havia 511 pessoas no hospital com covid-19, que o número de internados não era tão baixo.O número de casos ativos diminuiu 204, para 26.339 e, de quinta-feira para hoje, mais 743 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 779.655, desde o início da pandemia.Em relação a quinta-feira, o nível de incidência (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional aumentou de 65,3 para 65,6, enquanto o índice de transmissibilidade subiu de 0,94 para 0,97.As autoridades de saúde têm em vigilância mais 171 casos nas últimas 24 horas, chegando a 16.121.