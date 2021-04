Mais atualizações

7h25 - Novo máximo de infeções na Índia



A Índia registou 478 mortes associadas à Covid-19 e 103.558 casos da doença em 24 horas. É um novo máximo desde o início da pandemia. O país vive uma segunda vaga.



Estes casos elevam o número total de infetados para 12,5 milhões, fazendo da Índia o terceiro país do mundo com mais casos em termos absolutos, atrás de Estados Unidos e Brasil.



O total acumulado de mortes subiu para 165.101.



6h57 - "Quarentena radical" na Venezuela



A Venezuela vai permanecer em "quarentena radical" preventiva, depois de registar, em 24 horas, 1786 infeções, o maior número diário registado desde o início da pandemia.



"Mantém-se a quarentena radical durante os próximos sete dias (...) necessitamos de radicalizar para ver resultados", afirmou o Presidente da Venezuela.



Nicolás Maduro falava durante uma transmissão simultânea e obrigatória pelas rádios e televisões do país.



6h36 - Ponto de situação

Cenário de quarta vaga

Regras que se mantêm

Segunda fase da estratégia de testes

Transportes

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Portugal abre hoje a segunda janela do desconfinamento.O 2.º e o 3.º ciclos regressam às aulas presenciais, os idosos podem voltar aos centros de dia e reabrem museus, monumentos e galerias de arte.Os ginásios também reabrem, mas sem aulas de grupo. Reabrem feiras e mercados não alimentares e as lojas de até 200 metros quadrados com porta para a rua.As esplanadas podem abrir, mas com um limite de quatro pessoas por mesa.As últimas projeções matemáticas admitem a possibilidade de uma quarta vaga em Portugal dentro de algumas semanas.A variante britânica já é responsável por mais de 83 por cento das infeções em Portugal. A estirpe tem aumentado em todo o país, sobretudo no Algarve.Esta segunda-feira a circulação entre concelhos está ainda proibida, o que deixa de acontecer à meia-noite. Mantém-se em vigor o dever de recolhimento domiciliário.O teletrabalho é igualmente para manter. E o uso de máscaras em espaços públicos continua a ser obrigatório.Mais de 150 mil docentes e não docentes começam a partir de hoje a ser testados.A segunda fase da estratégia nacional de testagem decorre até sexta-feira. Abrange todos aqueles que trabalham de perto com os alunos do 2.º e 3.º ciclos, que agora regressam às salas de aula.Esta semana voltam ainda a ser testados os professores e auxiliares do pré-escolar e 1.ºciclo nos 19 concelhos de maior risco.A partir desta segunda-feira, a CP repõe todo o serviço dos comboios intercidades e alfa pendular.A STCP também retoma a 100 por cento as carreiras rodoviárias. Vai adotar o horário normal em todas as carreiras de autocarro, regressando à oferta em vigor antes das alterações motivadas pela pandemia.Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de domingo, Portuagal registou 193 novos casos de infeção e quatro mortes associadas à Covid-19 em 24 horas.Foram internadas, entre sábado e domingo, mais cinco pessoas, para um total de 517. Saíram nove de unidades de cuidados intensivos, onde permanecem 117 pessoas.O número de casos ativos desceu em 160, para um total de 26.134 e mais 349 casos juntaram-se ao total de 780.322 pessoas recuperadas desde o início da pandemia.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Índia e Venezuela atingiram níveis sem precedentes de Covid-19.Só no domingo, registaram-se quase 94 mil novos casos na Índia, o pior registo dos últimos seis meses.