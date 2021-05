Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h18 - Japão com milhões de vacinas por usar



Devido ao lento processo de vacinação no país, o Japão tem neste momento milhões de vacinas paradas.



O Japão importou 28 milhões de doses da vacina da Pfizer mas até agora só usou 15%. Ou seja, 24 milhões estão nos frigoríficos.







08h10 - Alemanha com mais 18.485 casos e 284 vítimas mortais





08h07 - Identificada nova estirpe responsável por 6% dos casos no Rio de Janeiro



As Autoridades sanitárias brasileiras identificaram uma nova estirpe da covid-19, derivada da variante detetada no Brasil (P.1), e que já responde por quase 6% dos casos de covid-19 registados no Rio de Janeiro.







08h02 - Presidente do Brasil diz que teve sintomas de reinfeção recentemente



O Presidente do Brasil admitiu na quinta-feira que teve sintomas de reinfeção pelo novo coronavírus "há poucos dias" e afirmou que tomou ivermectina, fármaco sem comprovação científica contra a covid-19.



As declarações de Jair Bolsonaro foram prestadas na habitual transmissão em direto na rede social Facebook, em que voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19, como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina e a chamar "covardes" aos críticos desses fármacos.



"Eu estava com sintomas, há poucos dias, de uma possível reinfecção. Tomei ivermectina e no dia seguinte estava bom", declarou Bolsonaro, defensor desse tipo de medicamentos desde o início da pandemia.



"Canalha é quem disse que não toma isso e não dá alternativa. Eu nunca vi ninguém morrer por ter usado hidroxicloroquina, que é largamente usada na região amazónica para combater a malária, para combater o lúpus ou então artrite", acrescentou.





7h50 - Costa vê problema de fundo na capacidade de produção de vacinas e não nas patentes









A presidente da Comissão Europeia já admitiu um debate sobre o tema, mas António Costa afirma que esta é uma questão complexa.



Perante as dificuldades, à escala mundial, de acesso a vacinas contra a Covid-19, António Costa diz que o problema de fundo está na capacidade de produção de doses, e não tanto no levantamento das patentes. O primeiro-ministro português reage assim ao desafio lançado pelos Estados Unidos, de suspender os direitos de propriedade intelectual das vacinas.A presidente da Comissão Europeia já admitiu um debate sobre o tema, mas António Costa afirma que esta é uma questão complexa.

7h35 - PRR recupera medidas propostas pela troika para a reforma do SNS



O Plano de Recuperação e Resiliência, entregue por Portugal em Bruxelas, recupera algumas das medidas propostas pela troika para a reforma do serviço nacional de saúde. O governo português compromete-se com Bruxelas a concentrar as urgências, nas zonas de Lisboa e do Porto e também a impor objetivos financeiros aos hospitais.



Outra das mudanças previstas no Plano é o facto de o Ministério das Finanças passar a fazer uma avaliação contínua do desempenho das unidades do SNS.





7h00 - Índia com quase quatro mil mortos e 414.188 casos em 24 horas







A Índia registou 3.915 mortos devido à covid-19 e 414.188 casos em 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, o país registou 234.083 óbitos e 21,4 milhões de casos, de acordo com os últimos dados das autoridades indianas.







Com 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénio e de camas.







Alguns peritos consideraram que os números reais de óbitos e de casos podem ser muito mais elevados.







Mais de 40 países começaram a enviar ajuda para a Índia para ajudar a combater a pandemia, incluindo ventiladores e equipamento médico, bem como geradores de oxigénio, cilindros, concentradores e reguladores.