8h45 - Índia com mais de 400 mil infeções pelo quinto dia consecutivo



A Índia registou hoje mais de 400 mil novas infeções de covid-19, pelo quinto dia consecutivo, e reportou mais de 4.000 óbitos diários, pelo segundo dia consecutivo, anunciou o Ministério da Saúde do país.



O número de infeções nas últimas 24 horas foi de 403.738, cerca de 2.600 casos acima de sábado, elevando o total de infeções no país, desde o início da pandemia, para 22,2 milhões, segundo a mesma fonte.



Pelo segundo dia consecutivo, o número de mortes causadas pela covid-19 ultrapassou a barreira das quatro mil, com 4.092 hoje, elevando o total para 242.362, contagem só superada pelos Estados Unidos e Brasil.





8h30 -EUA com 650 mortos e 34.588 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 650 mortes causadas pela covid-19 e 34.588 casos da doença nas últimas 24 horas, indicou, no sábado, a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.







Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 581.501 óbitos e 32.683.327 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.







O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.







O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.





Covid-19. Quarto evento teste realizado em Lisboa

O quarto evento-teste em Portugal para avaliar a exequibilidade dos espetáculos culturais com público, no contexto da pandemia da covid-19, decorre hoje em Lisboa, no Campo Pequeno.



É um espetáculo de comédia, que vai começar às 19:00, com a presença dos comediantes Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope.



A lotação é de 1.000 espetadores, ou seja, dois terços do espaço do Campo Pequeno, e a utilização de máscara durante todo o espetáculo é obrigatória.



Assim como aconteceu com os eventos que decorreram até hoje, apenas poderão participar pessoas que vivam em Portugal, entre os 18 e os 65 anos.

Teste negativo para entrar nas duas freguesias de Odemira

Só entra em São Teotónio e em Longueira-Almograve quem tiver teste negativo à covid-19. Nas duas freguesias com cerca sanitária, é possível, agora, entrar e sair, mas com condições apertadas.



Já foram realojados metade dos imigrantes que estavam alojados no Zmar e na Pousada da Juventude de Almograve, em Odemira.



Foram para casas disponibilizadas pelas empresas agrícolas.

