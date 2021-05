Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h08 - O Brasil registou 1.024 mortes e 38.911 novos de infeção de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais do Governo







7h30 - Apelo venezuelano aos EUA



A Academia Nacional de Medicina venezuelana apelou ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que doe o excedente de vacinas contra o novo coronavírus à Venezuela.



O pedido foi feito por via de uma carta remetida ao embaixador dos EUA para a Venezuela, James Story, adiantou o presidente da ANM, Enrique S. López Loyo.



"Temos acompanhado com atenção o esforço extraordinário que a administração do presidente Biden tem feito para vacinar os cidadãos dos EUA, bem como a possibilidade de o seu país doar o excesso de vacinas em seu poder para nações menos favorecidas", afirmou o responsável aos jornalistas.



7h25 - México com o mais baixo número de mortes em 12 meses



O México reportou 57 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas. É o número mais baixo em cerca de 12 meses.



Desde o início da pandemia, o país registou 218.985 óbitos.



As autoridades sanitárias acrescentam que se registaram mais 1175 infeções, elevando o total de casos confirmados para 2.365.792.



7h04 - Ponto de situação









Exige também "medidas imediatas de combate à sobrelotação e insalubridade de habitações" de trabalhadores do sector agrícola, "com a responsabilização dos empregadores". É ainda exigida a "vacinação urgente de toda a população"



A Assembleia Municipal de Odemira faz uma série de exgências ao Governo, entre as quais o fim da cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve.

Exige também "medidas imediatas de combate à sobrelotação e insalubridade de habitações" de trabalhadores do sector agrícola, "com a responsabilização dos empregadores". É ainda exigida a "vacinação urgente de toda a população"

A deliberação da Assembleia Municial vai ser remetida ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro, grupos parlamentares e outras entidades.

O presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, afirma acreditar que a cerca sanitária vai ser levantada na próxima quinta-feira.

Cabeceiras de Basto dá passo atrás

Cabeceiras de Basto recuou no desconfinamento. Restaurantes, cafés e pastelarias voltam a encerrar às 13h00 aos fins de semana e regressa a limitação no número de clientes por mesa.

Portimão avança

Cabeceiras de Basto recuou no desconfinamento. Restaurantes, cafés e pastelarias voltam a encerrar às 13h00 aos fins de semana e regressa a limitação no número de clientes por mesa.

O concelho tem 58 casos ativos.