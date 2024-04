Rui Duarte garante Sporting de Braga a lutar pelos três pontos na Luz

O Sporting de Braga tem 62 pontos, os mesmos que o FC Porto, terceiro classificado, que recebe esta jornada o líder Sporting, e menos 11 que o Benfica, segundo, pelo que os minhotos querem ir ao reduto dos `encarnados` vencer tendo em vista um lugar no pódio.

"Eu não penso assim [que o empate possa ser bom] e ninguém nesta casa pensa assim. O Sporting de Braga é um clube grande e que luta pelos três pontos sempre. Não acredito em ir para um jogo, seja ele qual for, a pensar que o empate será bom, ainda que, eventualmente, e consoante o que se tiver passado nos 90 e tal minutos, no fim podemos dizer que o empate poderá ser bom", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com as `águias`.

O treinador frisou que "a exigência é bastante grande" no Sporting de Braga e que os `arsenalistas` "querem chegar ao terceiro lugar", o que obriga a equipa a "lutar pelos três pontos" num jogo "bastante importante" para esse objetivo: "Faltam quatro jogos e este é uma das primeiras finais para o conseguirmos".

Rui Duarte disse esperar um "Benfica forte, como sempre".

"É uma boa equipa, com qualidade, com jogadores de elevadíssimo nível, que joga em casa. Analisámos o que temos que fazer para ir ganhar o jogo, sem qualquer dúvida e com confiança, personalidade e identidade", disse.

O técnico admitiu que a sua equipa tem realizado piores primeiras partes, mas considerou que é das melhores a reagir a isso nos segundos tempos.

"Essas entradas amorfas não são só de agora, não são só sob o meu comando. Elas podem condicionar o jogo e o resultado final, mas também somos a equipa que mais bem reage a esse constrangimento com segundas partes muito bem conseguidas. Mas, estamos a tentar mudar um pouco isso", disse.

Questionado sobre a contestação de que o treinador benfiquista, Roger Schmidt, tem sido alvo e se esse ambiente previsivelmente difícil pode ser um aliado do Sporting de Braga, Rui Duarte lembrou o triunfo dos `encarnados` diante do Farense, na última jornada (3-1).

"Falam da contestação, mas basicamente o Benfica vem de uma vitória em Faro muito bem conseguida. Estamos só a olhar para o jogo. Vamos jogar contra o Benfica como um todo. Vamos estar focados no que podemos fazer, sabendo que nos vão criar dificuldades. Estamos muito confiantes em impor o nosso jogo e a nossa identidade em relação ao que o Benfica não faz tão bem", referiu.

Zalazar foi o responsável pela reviravolta que garantiu a vitória sobre o Vizela, com um `bis`, na última jornada (2-1), mas o treinador não quis revelar se o médio uruguaio vai ser titular no Estádio da Luz, onde, de resto, assinou os dois golos dos bracarenses na derrota por 3-2 nos oitavos de final da Taça de Portugal, em janeiro.

"Sinto que estão todos preparados e cheios de vontade de jogar estes jogos. O Zalazar entrou bem, o Vítor Carvalho tem feito um bom trabalho, quem tem entrado tem acrescentado valor, como ficou provado no último jogo -- com o `onze` inicial não nos conseguimos superiorizar. Temos sentido a equipa ligada, com bom espírito. Vamos tentar escolher os melhores para este jogo, mas claro que todos gostam de ser titulares, ainda mais nestes jogos, com um mediatismo incrível", disse.

Abel Ruiz, castigado, fica de fora do jogo da Luz, pelo que o técnico chamou Yan Saíd, avançado de 21 anos da equipa B.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 62 pontos, e Benfica, segundo, com 73, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.