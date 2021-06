Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h14 - Pandemia agravou desigualdade entre homens e mulheres no trabalho









A CGTP diz que a pandemia acentuou a desigualdade entre homens e mulheres nos locais de trabalho. A intersindical promoveu uma conferência sobre a igualdade no mundo do trabalho.





8h39 - México com mais 306 mortes e 3.269 casos em 24 horas







O México registou 306 mortes devido à covid-19 e 3.269 casos da doença nas últimas 24 horas, anunciou na quarta-feira o Ministério da Saúde mexicano.







Desde o início da pandemia, o país contabilizou 228.146 mortos e 2.432.928 infeções devido à covid-19, indicou.







8h31 - EUA com mais 597 mortos e 19.402 casos







Os Estados Unidos registaram 597 mortes devido à Covid-19 e 19.402 casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, os EUA contabilizaram 595.802 óbitos e 33.305.531 casos, sendo o país com mais mortes e mais infeções no mundo.







8h15 - Bolsonaro promete vacinas para toda a população até final do ano





O Presidente do Brasil prometeu vacinas contra a covid-19 para toda a população até ao final do ano, num discurso ao país, proferido na rede de rádio e televisão, acompanhado por protestos em várias cidades.



Na intervenção, de cerca de cinco minutos, Jair Bolsonaro realçou uma série de medidas tomadas pelo Governo em várias áreas de atuação e frisou que "não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio e não fechou igrejas ou escolas" durante a pandemia.



A campanha de vacinação contra a covid-19 avança a um ritmo lento no Brasil, onde apenas 10,6% dos brasileiros (22,6 milhões de pessoas) receberam a dosagem completa da vacinação.







Durante a transmissão, o Presidente brasileiro foi alvo de "um panelaço" em várias cidades do país, com os moradores a exigirem, ao som de pancadas em objetos metálicos, como panelas, a saída do poder de Jair Bolsonaro.



As declarações de Bolsonaro surgiram apenas quatro dias depois de centenas de milhares de brasileiros terem saído às ruas, no sábado, para exigir a destituição do Presidente e uma vacinação em massa no país.



O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totalizou já 467.706 óbitos e 16.720.081 casos de covid-19, com os especialistas a preverem uma terceira vaga da doença, nas próximas semanas.



Task-force quer chegar a idosos que não foram vacinados









O coordenador da 'task force', o vice-almirante Gouveia e Melo, diz que o processo ainda está a ser estudado, mas pode ficar concluído dentro de uma semana. A 'task force' está a estudar um modelo de vacinação para chegar aos idosos que não foram vacinados. O objetivo é criar uma "casa aberta" onde a população dos grupos etários já concluídos se pode dirigir e ser imediatamente vacinada.O coordenador da 'task force', o vice-almirante Gouveia e Melo, diz que o processo ainda está a ser estudado, mas pode ficar concluído dentro de uma semana.





Na Grande Entrevista, na RTP, o coordenador da `task force´ da vacinação contra a Covid-19 anunciou esta quarta-feira que está a ser estudada a forma de vacinar os imigrantes não legalizados.









"Neste momento está a ser estudado qual o processo para trazer, não os legalizados, porque estes estão perfeitamente identificados, mas os não legalizados ao processo de vacinação", adiantou

Segundo o responsável do plano logístico, existe a necessidade de criar "um número no sistema nacional de saúde" para as pessoas que estão ilegalmente no país, uma vez que "têm de ser identificados de alguma forma perante os serviços de saúde, até para se seguir o processo de vacinação e alguma doença que possam ter".





O vice-almirante Gouveia e Melo anunciou ainda que estão a ser estudados os riscos de imunizar as crianças e jovens.







No final de maio, a Comissão Europeia aprovou a utilização da vacina da BioNTech/Pfizer para adolescentes dos 12 aos 15 anos, após o aval da Agência Europeia do Medicamento, explicando que a decisão cabe sempre aos países da União Europeia (UE).



Plano para o verão





O Governo anunciou na quarta-feira que decidiu manter a atual matriz de risco, mas vai passar a diferenciar os territórios de baixa densidade populacional em relação aos restantes, que só recuam no desconfinamento se excederem o dobro do limiar de risco atualmente fixado.



O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, durante a habitual conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.





"Mantendo a matriz, ela será aplicada distintamente nos territórios de baixa densidade e nos territórios de alta densidade", afirmou o primeiro-ministro, explicando que nos primeiros só serão aplicadas restrições se excederem o dobro dos limiares fixados para a generalidade do território nacional.



A atual matriz de risco é composta por dois critérios, o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus e a taxa de incidência de novos casos de Covid-19 por cem mil habitantes a 14 dias, indicadores que têm servido de base à avaliação do Governo sobre o processo de alívio das restrições iniciado a 15 de março.

Na primeira fase, a partir de 14 de junho, a restauração passa a funcionar com horário alargado. O comércio volta ao pleno funcionamento horário. Regressam os jogos aos estádios e o teletrabalho deixa de ser obrigatório.







Na segunda fase, a partir de 28 de junho e até ao final de agosto, os transportes públicos (autocarros e comboios) passam a funcionar com lotação completa.







No plano para o verão, dividido em duas fases, os bares e discotecas continuam encerrados.

Situação em Portugal





O último boletim confirmou mais 724 infeções em Portugal e uma vítima mortal em 24 horas. Há mais 265 recuperados.







Desde 6 de abril que Portugal não registava um valor tão elevado de novos casos, dia em que foram reportados 874 casos.





De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 358 dos 724 registados representando 50,8 por cento do total.



Relativamente aos internamentos hoje estão menos quatro pessoas em enfermaria totalizando 264, enquanto nos cuidados intensivos estão mais três doentes, totalizando 53.





O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal mantém-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 66,4.



Quadro internacional



Os ministros da Saúde do G7 vão discutir hoje em Oxford uma nova estratégia internacional para combater futuras ameaças à saúde, trabalhando juntos para identificar potenciais problemas de origem animal ou do ambiente.



Tendo em conta que 60 por cento de todas as novas infeções são transmitidas de animais a humanos, incluindo a Covid-19, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, quer alcançar um compromisso para melhorar a identificação precoce de potenciais riscos para evitar a propagação de doenças.



O objetivo é reduzir o risco de pandemias e ameaças emergentes à saúde com nexo de causalidade em fatores animais, plantas ou ambientais, reforçando a colaboração internacional na partilha de informações.



"Precisamos fazer melhor uso dos avanços na nossa capacidade de recolher, analisar e partilhar dados de saúde em todos os aspetos da vida, permitindo uma colaboração mais rápida para responder às ameaças à segurança da saúde e impedir doenças em desenvolvimento", disse Hancock, num comunicado.



O Governo britânico tem este ano a programa da presidência rotativa do Reino Unido do grupo das sete economias mais industrializadas: Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e EUA, juntamente com a União Europeia (UE).