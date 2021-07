Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h37 - Brasil com o menor número de óbitos em cinco meses



O Brasil reportou 542 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas, o número diário mais baixo em cinco meses.



Desde o início da pandemia, o país sul-americano somou 542.756 vítimas mortais.



Foram ainda confirmados 15.271 infeções em 24 horas, número que eleva o total acumulado para 19,3 milhões. É o menor número de casos notificados num dia em mais de oito meses.



7h24 - Mais oito casos locais na China



A Comissão Nacional de Saúde da China reportou esta terça-feira a deteção de 65 novos casos de Covid-19 em 24 horas, oito dos quais infeções locais, na província de Yunnan, no sul. Todos os casos locais ocorreram na cidade de Ruili, na fronteira com Myanmar.



Os restantes 57 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior, nos municípios de Pequim (norte), Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Hubei (centro), Sichuan (centro) e Fujian (sudeste).



Desde o início da pandemia, a China registou, segundo dados oficiais, 92.342 casos e 4636 mortos.



7h18 - Chegam a Díli primeiras vacinas enviadas por Portugal



Um lote de 12 mil vacinas da AstraZeneca e material médico oferecidos por Portugal chegaram esta terça-feira a Timor-Leste. É o arranque do apoio português ao processo de vacinação contra a Covid-19 naquele país.



"É um primeiro lote destinado a um combate que transcende atualmente quaisquer fronteiras, o combate para pôr termo à situação pandémica que enfrentamos atualmente", afirmou o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, em declarações citadas pela agência Lusa.







7h04 - Ponto de situação





O Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) prevê uma subida acentuada do número de casos de Covid-19 para o início de agosto.



A estimativa é que se ultrapasse as 643 infeções por 100 mil habitantes. Depois, se o ritmo da vacinação se mantiver, a situação deverá estabilizar.

Turismo algarvio a contar com ingleses

O alívio das restrições britânicas gerou grandes expectativas no turismo algarvio.



Ao longo do dia de segunda-feira já chegaram vários voos provenientes do Reino Unido, mas foram ainda poucos os turistas que aterraram no Algarve.



O Reino Unido pôs ontem fim à quase totalidade das retrições para conter a pandemia. Alguns chamam-lhe o dia da liberdade, mas os especialistas alertam que o número de infeções vai triplicar.

Sondagem

A maioria dos portugueses quer que a vacina contra a Covid-19 seja obrigatória. Uma sondagem da Universidade Católica para a RTP revela que 72 por cento dos inquiridos têm essa opinião.



As dúvidas iniciais sobre o plano de vacinação parecem já ter sido ultrapassadas.



Destaque ainda para a



