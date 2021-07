Mais atualizações

7h35 - Surto em Nanjing



A China identificou 48 novos casos de Covid-19 em 24 horas, 12 dos quais infeções locais, no surto da cidade de Nanjing, no leste do país.



Os demais 36 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Shaanxi (centro), Sichuan (centro) e Hubei (centro).



A Comissão de Saúde da China reportou ainda 35 novas infeções assintomáticas - dez por contágio local e as restantes "importadas".



As autoridades chinesas adiantam que 23 pessoas tiveram alta após superarem com sucesso a doença. O total de infetados ativos na China continental fixou-se em 663, entre os quais 17 em estado grave.



7h22 - México com mais de 16 mil casos num só dia



O México reportou 16.244 novas infeções em 24 horas. É o número mais elevado desde janeiro, quando o país vivia o pico da segunda vaga da pandemia.



A enfrentar a terceira vaga há já mais de um mês, devido sobretudo à variante Delta, o México registou ainda 422 mortes associadas à Covid-19.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 237.629 óbitos e 2.709.739 casos.



7h13 - Surto em Sydney



As autoridades do Estado australiano de Nova Gales do Sul consideraram esta sexta-feira que o surto de Covid-19 em Sydney, capital regional, deveria ser declarado "emergência nacional".



A cidade está confinada há um mês.



A declaração do estado de "emergência nacional" permitiria uma maior implicação das autoridades federais na gestão da crise sanitária, sustentou a primeira-ministra de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.



A Nova Zelândia anunciou entretanto a suspensão, por oito semanas, da "bolha aérea" que permitia voos sem restrições com a Austrália.



Todavia, na região de Lisboa e Vale do Tejo os números pararam de crescer, o que leva o Governo a acreditar que é possível inverter a trajetória de subida.

O Governo só vai tomar novas decisões, no âmbito da resposta à evolução da pandemia, após a reunião dos especialistas no Infarmed, marcada para a próxima terça-feira.

Vacinação de jovens

A vacinação para maiores de 16 anos deve mesmo avançar. A informação foi ontem confirmada em Conselho de Ministros, mas falta a luz verde da Direção-Geral da Saúde. A vacinação para maiores de 16 anos deve mesmo avançar. A informação foi ontem confirmada em Conselho de Ministros, mas falta a luz verde da Direção-Geral da Saúde.Abaixo dessa idade só serão vacinadas os menores que façam parte de grupos de risco.

O quadro em Portugal



O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais 16 mortes associadas à Covid-19 e 3622 novas infeções em 24 horas.





Permaneciam ontem internadas em enfermarias 860 pessoas, menos sete do que na quarta-feira. Em unidades de cuidados intensivos havia 178 doentes, mais sete face à véspera.