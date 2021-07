Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h51 - Senado francês aprova passe sanitário com modificações



O Senado francês aprovou na última madrugada o passe sanitário, com modificações como a isenção para menores e nas esplanadas de bares e restaurantes. Estas alterações serão agora revistas em conjunto com a Assembleia Nacional.



Os senadores introduziram diversas alterações ao projeto vindo da Assembleia Nacional, como a utilização do passe sanitário só até ao fim do estado de urgência sanitário, que vai durar até dia 31 de outubro.



O Senado pretende que o passe sanitário não seja usado nos centros comerciais, por causa do acesso aos supermercados, nem nas esplanadas de bares e restaurantes. O passe sanitário também não deve ser aplicado a menores, segundo as alterações introduzidas pelos senadores.



Os senadores querem ainda que os jovens de 16 e 17 anos não precisem da autorização dos pais para se vacinarem. Também as medidas de isolamento obrigatório para os infetados foram aligeiradas.



A segunda câmara francesa quer ainda que a obrigatoriedade para todos os restantes locais públicos comece em 15 de setembro e não em 30 de agosto, como pede a Assembleia.





8h30 - México com mais de 15 mil casos pelo quarto dia consecutivo



O México registou mais de 15 mil casos de Covid-19 pelo quarto dia consecutivo, valores que se equiparam aos de janeiro, quando o país vivia o pico da segunda vaga da pandemia.



A braços com a terceira vaga há mais de um mês, devido sobretudo à propagação da variante Delta, o México registou 15.823 casos de Covid-19, menos 598 que na véspera, além de 362 mortes - mais 37.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 238.316 óbitos e 2.741.983 casos.



8h02 - Dez novos casos de Covid-19 nos Jogos Olímpicos



Dois dias depois do arranque oficial, são já 132 os infetados nas aldeias olímpicas. Os números são avançados pelo Comité de Organização dos Jogos.



As competições estendem-se por toda a cidade de Tóquio, sob fortes medidas sanitárias que, ainda assim, não impedem os contágios.



7h35 - Ponto de situação



Centenas de pessoas manifestaram-se no sábado, diante da residência oficial do Presidente da República, em Belém, contra as vacinas e as restrições pandémicas.

Cuidados intensivos atingem 70% da capacidade

Portugal Continental, à exceção do Centro, tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes e a incidência está a subir nas pessoas com mais de 80 anos.

O México registou mais de 15 mil casos de Covid-19 pelo quarto dia consecutivo, valores que se equiparam aos de janeiro, quando o país vivia o pico da segunda vaga da pandemia.A braços com a terceira vaga há mais de um mês, devido sobretudo à propagação da variante Delta, o México registou 15.823 casos de Covid-19, menos 598 que na véspera, além de 362 mortes - mais 37.Desde o início da pandemia, o país acumulou 238.316 óbitos e 2.741.983 casos.Dois dias depois do arranque oficial, são já 132 os infetados nas aldeias olímpicas. Os números são avançados pelo Comité de Organização dos Jogos.As competições estendem-se por toda a cidade de Tóquio, sob fortes medidas sanitárias que, ainda assim, não impedem os contágios.Centenas de pessoas manifestaram-se no sábado, diante da residência oficial do Presidente da República, em Belém, contra as vacinas e as restrições pandémicas.Os protestos aconteceram em várias cidades um pouco por todo o mundo. Em Melbourne, na Austrália, a polícia deteve 57 pessoas.Portugal Continental, à exceção do Centro, tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes e a incidência está a subir nas pessoas com mais de 80 anos.

Algarve no vermelho

Os comerciantes de Albufeira exigem os apoios prometidos pelo Governo.

O quadro em Portugal

O último relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, reportou mais 20 óbitos associados à Covid-19 e 3396 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2.



Nas enfermarias, havia ontem menos 20 pessoas, para um total de 835. Mas o número de internados em unidades de cuidados intensivos aumentou em três, para um total de 181.



A incidência nacional é de 418,3 casos por dez mil habitantes. O R(t) nacional é de 1,07. Os comerciantes de Albufeira exigem os apoios prometidos pelo Governo.Albufeira é nesta altura o concelho do país com maior incidência de casos de Covid-19. Por causa das restrições, está ser difícil manter os negócios.O último relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, reportou mais 20 óbitos associados à Covid-19 e 3396 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2.Nas enfermarias, havia ontem menos 20 pessoas, para um total de 835. Mas o número de internados em unidades de cuidados intensivos aumentou em três, para um total de 181.A incidência nacional é de 418,3 casos por dez mil habitantes. O R(t) nacional é de 1,07.

O quadro internacional